Come creare server su Discord

L’app di messaggistica Discord è diventata la piattaforma preferita da molti giocatori per parlare e chattare con i propri amici. Inoltre, è un’applicazione utile che può anche essere utilizzata nella strategia di marketing di una società.

Creare un server su Discord è facile, veloce e sicuro e ti permette di avere una stanza a disposizione per quello che vuoi. In questa guida ti spieghiamo come creare un server con tutti i tuoi contatti e tutto ciò che devi configurare affinché tu possa raggiungere il tuo obiettivo in modo semplice ed efficace.

Crea un account Discord per il server

Prima di creare il server, il primo passo è configurare un account.

– Trovandoti nella schermata principale di Discord, fai clic sul pulsante “+” che si trova nell’angolo in alto a sinistra.

– Usa l’opzione “Crea il mio” per abilitare un nuovo server, anche se puoi anche utilizzare i modelli disponibili.

– Ora scegli il tipo di server che desideri (pubblico o solo per te e i tuoi amici).

– Assegna un nome al server, quindi allega una foto in modo che sia facile identificarlo.

– Se desideri condividere il nuovo server, fai clic sull’opzione “Impostazioni”.

– Seleziona il pulsante “Condividi link” per inviare un invito ai tuoi contatti.

– Quando hai finito, tocca la “X” nell’angolo in alto a sinistra.

Genera canali personalizzati

Hai già fatto la configurazione di base, ora puoi produrre i tuoi canali personalizzati in modo che tutto sia organizzato.

– Fai clic sul menu con l’icona a forma di ingranaggio che si trova nell’area in alto a sinistra per vedere i tuoi canali attuali.

– Fare clic sul simbolo “+” accanto a “Canali di testo”. Ora inserisci il nome in “Nome canale”.

– Seleziona il canale di testo o vocale in base alle tue esigenze.

– Al termine, seleziona la casella di controllo in alto a destra per creare il canale personalizzato.

– Premi «Modifica canale» e vai alle impostazioni in modo da poter apportare le modifiche desiderate.

– Scegli la freccia indietro per tornare alla schermata principale del canale.

Gestisci i membri del server su Discord

– In qualsiasi canale, fai clic sull’icona dell’immagine del profilo per vedere ciascuno dei membri del canale corrente.

– Vedrai i partecipanti nella sezione “Online”.

– Se fai clic su un utente, puoi modificare e gestire varie impostazioni.

– Avrai anche la libertà di creare thread, pin o regolare le notifiche dei canali in base alle tue preferenze.