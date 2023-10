Gli aggiornamenti regolari di Windows sono importanti per il buon funzionamento del tuo computer, per questo motivo Microsoft fornisce frequentemente nuove versioni degli aggiornamenti del sistema operativo. Tuttavia, a volte un aggiornamento difettoso può causare il rallentamento e il malfunzionamento del computer. Per evitare tali situazioni, un utente potrebbe voler disabilitare o interrompere gli aggiornamenti automatici per i propri computer Windows 11. Se sei uno di questi utenti e non sai come farlo, abbiamo la guida perfetta per te.

Come interrompere gli aggiornamenti automatici di Windows 11

Microsoft fornisce aggiornamenti regolari al suo sistema operativo Windows, questi aggiornamenti apportano nuove funzionalità e cancellano i bug esistenti, garantendoti un’esperienza fluida. Tuttavia, a volte potrebbe essere necessario interrompere questi aggiornamenti. In questa guida spiegheremo come disattivare gli aggiornamenti automatici di Windows 11.

Come mettere in pausa e disabilitare Windows Update

Non è possibile disabilitare permanentemente gli aggiornamenti di Windows ma interromperli temporaneamente. Il processo per questo è indicato di seguito:

1. Tocca il Pulsante Start del desktop e apri Impostazioni.

2. Tocca aggiornamento Windows.

3. Metti in pausa gli aggiornamenti a tuo piacimento.

Quando disattivare gli aggiornamenti automatici di Windows?

Gli aggiornamenti regolari di Windows sono essenziali per il buon funzionamento del tuo PC. Tuttavia, a volte potrebbero verificarsi situazioni in cui è necessario disabilitare gli aggiornamenti automatici. Possono esserci molteplici ragioni per lo stesso, alcune delle quali sono menzionate di seguito.

Quando viene ricevuto un aggiornamento difettoso, è possibile disattivare gli aggiornamenti automatici per interrompere l’installazione di nuovi aggiornamenti.

Quando il tuo computer non ha abbastanza spazio, ti consigliamo di disabilitare gli aggiornamenti automatici.

Il tuo PC potrebbe chiederti di interrompere gli aggiornamenti automatici durante l’installazione di determinati software di terze parti.

Ci auguriamo che questo articolo ti abbia aiutato a imparare su come interrompere gli aggiornamenti automatici di Windows 11. Continua a leggere il nostro blog per guide così utili!