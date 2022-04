Alcuni di voi probabilmente utilizzano Facebook da molto tempo. In tutto questo periodo, molti di voi hanno condiviso molti post, alcuni dei quali sono piuttosto vecchi a questo punto. Alcuni post più vecchi potrebbero essere irrilevanti a questo punto o irritabili. Forse hai condiviso alcuni post con la tua ex ragazza/fidanzato o qualcosa del genere. Bene, se è così, e vorresti semplicemente ripulire la lavagna, c’è un modo per farlo. In questo articolo, ti mostreremo come eliminare tutti i tuoi post di Facebook contemporaneamente.

Non è così difficile da fare, anche se l’opzione è sepolta nelle impostazioni, come lo sono la maggior parte di tali opzioni. Ci sono molti menu sia nell’app di Facebook che nel client desktop. Ecco perché ti guideremo attraverso la procedura, e questo vale sia per l’app che per il client web. Separeremo questi due tutorial di seguito e troverai anche alcuni screenshot per aiutarti a trovare la tua strada.

Come eliminare tutti i post di Facebook contemporaneamente tramite l’app

La prima cosa che devi fare è avviare l’app di Facebook e assicurarti di aver effettuato l’accesso. Una volta fatto, tocca l’immagine del tuo profilo sul lato sinistro dello schermo.

Una volta aperto il tuo profilo, vedrai tre punti orizzontali sul lato destro dello schermo, questo è il menu di cui abbiamo bisogno.

Nella pagina successiva appariranno diverse opzioni. Siamo interessati al ‘Registro attività’.

In questo menu, vedrai entrambe le opzioni “Gestisci i tuoi post” e “Gestisci i tuoi tag”. A seconda di cosa vuoi eliminare, entra nel menu appropriato. Andremo con i “Post”, poiché è ciò che siamo qui per eliminare. Attendi un paio di secondi fino a quando tutto viene mostrato, potrebbe volerci un po’ di tempo.

Una volta aperto il menu, vedrai la casella di controllo “Tutto” nella parte superiore del display, sul lato sinistro. spuntarlo

Tutti i tuoi post verranno selezionati e potrai toccare il pulsante “Cestino” in basso.

Come eliminare tutti i post di Facebook contemporaneamente tramite il client web

Se desideri eliminare tutti i tuoi post di Facebook utilizzando il client desktop, beh, non è un problema. La procedura è abbastanza simile. Apri Facebook.com e assicurati di aver effettuato l’accesso. Una volta fatto, tocca l’immagine del tuo profilo sul lato sinistro, il tuo nome è proprio accanto ad essa.

Una volta aperto il tuo profilo, vedrai tre punti orizzontali sul lato sinistro. Fare clic su quelli.

Apparirà un menu a comparsa e potrai selezionare l’opzione “Registro attività”.

Nel menu successivo, che contiene un registro dei sottomenu, scegli l’opzione “I tuoi post”.

I tuoi post si apriranno sul lato destro e vedrai la casella di controllo “Tutti” sopra di essi. spuntarlo

Una volta selezionati tutti i post, potrai fare clic sul pulsante “Cestino” che si trova sul lato destro dello schermo.