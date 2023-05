Come eseguire il jailbreak di Nintendo Switch Lite

Quando esegui il jailbreak di una console come Nintendo Switch Lite, ti offre una gamma di accessibilità senza restrizioni. In questo articolo impareremo i metodi in dettaglio.

Metodo veloce 1. Connetti la console a Internet e apri Impostazioni di sistema. 2. Selezionare Internet e navigare in Impostazioni DNS. Cambialo in Manuale. 3. Inserisci 045.055.0142.122 In DNS primario e salva 4. Selezionare SwitchBru DNS e procedere con Continua su Google.

È possibile eseguire il jailbreak di un Nintendo Switch Lite?

SÌ, è possibile eseguire il jailbreak di un Nintendo Switch Lite. Tuttavia, è importante notare che il jailbreak del tuo dispositivo comporta alcuni rischi. Potresti invalidare la garanzia o danneggiare il dispositivo. Pertanto, è essenziale ricercare e comprendere a fondo il processo prima di procedere. Oltre a ciò, il jailbreak potrebbe anche violare i termini di servizio di Nintendo, il che potrebbe comportare il divieto dei servizi online.

Metodi per eseguire il jailbreak di Nintendo Switch Lite?

Ecco i metodi per eseguire il jailbreak del tuo Nintendo Switch Lite:

Metodo 1: modificando le impostazioni DNS per utilizzare Google

Il primo metodo per eseguire il jailbreak della console è aggiungere il motore di ricerca di Google e ciò può essere fatto modificando le sue impostazioni DNS. Segui questi passaggi per fare lo stesso.

1. Connetti la console al Wi-Fi per stabilire una connessione Internet.

2. Nel Casa menu, selezionare il icona dell’ingranaggio entrare Impostazioni di sistema.

3. Ora vai al file Internet menu a cui accedere Impostazioni Internet.

4. Passare al file Impostazioni DNS opzione e selezionarla. Cambialo da Automatico a Manuale.

5. Entra 045.055.0142.122 nel DNS primario campo. Salvarla e uscire dal menu Impostazioni di sistema.

6. Ora seleziona il file SwitchBru DNS schermo.

7. Selezionare il Continua su Google opzione e procedere.

Ora hai aggiunto con successo il motore di ricerca di Google al tuo Nintendo Switch Lite. Ora puoi usarlo per cercare app e giochi, nonché accedere ad altri siti Web utilizzando il browser.

Metodo 2: riavviando utilizzando hbmenu

Utilizzando l’hbmenu, è possibile accedere ai giochi che non sono disponibili sullo switch store.

1. Scarica nx-hbmenu da Github sul tuo PC o Smartphone.

2. Inserisci una scheda SD nel dispositivo su cui hai scaricato il file.

3. Successivamente, trasferisci il file designato in una cartella a tua scelta e assegnagli un nome hbmenu.nro.

4. Ora rimuovere la scheda SD dal dispositivo e inserirlo nella console.

5. Dalla home page, vai a Impostazioni di sistema.

6. Passa a Impostazioni DNS e modificarlo da Automatico a Manuale.

7. Sul DNS primario, digitare 104.236.106.125 e salvare le modifiche.

8. Ricomincia la consolle.

9. Nella scheda Esegui, se vedi 2000-1337 sul display, il software è stato installato correttamente sul tuo dispositivo Nintendo.

Metodo 3: con il metodo Softmodding

Questo metodo prevede la sostituzione delle parti hardware del tuo Nintendo Switch con parti più vecchie o più economiche per accedere a funzioni speciali e aumentare le prestazioni. Tuttavia, potrebbero esserci difetti dovuti al processo di stampaggio morbido e non è consigliabile evitare di sostituire del tutto le parti hardware.

Nota: È importante notare che tutti i dati di Nintendo Switch verranno eliminati durante questo processo, quindi è fondamentale eseguire il backup dei dati in anticipo.

Perché dovrei eseguire il jailbreak di Nintendo Switch Lite?

Il jailbreak della console può darti accesso a una serie di vantaggi, tra cui:

Installazione di software homebrew non disponibile sull’eShop ufficiale.

Riproduzione di giochi retrò e utilizzo di applicazioni personalizzate.

Personalizza l’aspetto e il layout dell’interfaccia del dispositivo in base alle tue preferenze ed esigenze.

Utilizzo del firmware personalizzato per aggiungere funzionalità e funzioni extra.

Sbloccare la possibilità di eseguire il backup e ripristinare i salvataggi del gioco.

Miglioramento delle prestazioni complessive del dispositivo.

Risparmiare denaro non dovendo acquistare giochi o accessori ufficiali.

Domande frequenti (FAQ)

Q1. A quali giochi posso giocare su Nintendo Switch Lite?

Risposta. Il Nintendo Switch Lite può giocare a qualsiasi gioco compatibile con il Nintendo Switch originale in modalità portatile. Tuttavia, alcuni giochi potrebbero richiedere controller Joy-Con separati o un controller Nintendo Switch Pro.

D2. Quanto dura la batteria di Nintendo Switch Lite?

Risposta. La durata della batteria di Nintendo Switch Lite varia a seconda del gioco a cui si sta giocando, ma può durare fino a 7 ore con una singola carica.

D3. Posso collegare il mio Nintendo Switch Lite a una TV?

Risposta. NO, il Nintendo Switch Lite è una console portatile e non ha la possibilità di connettersi a una TV.

D4. Posso giocare online con Nintendo Switch Lite?

Risposta. SÌ, il Nintendo Switch Lite ha funzionalità online e può essere utilizzato per giocare online con altri giocatori.

Q5. Posso trasferire i miei dati di gioco salvati dal mio vecchio Nintendo Switch a Nintendo Switch Lite?

Risposta. SÌ, i dati di gioco salvati possono essere trasferiti tra console utilizzando il servizio Nintendo Switch Online.

