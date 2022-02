Come eseguire vecchi programmi su Windows 11

A volte capita di avere un programma che amiamo, ma lo sviluppatore lo lascia in asso e non continua con il suo sviluppo. Ciò significa che nelle seguenti versioni di Windows potrebbe non funzionare più correttamente, poiché non è più progettato per quel software. Vediamo come rendere questi programmi compatibili con Windows 10 e Windows 11.

Può darsi che ci sia un programma che per noi è quasi essenziale, ma purtroppo sono passati anni senza supporto. Più passa il tempo, minore sarà la compatibilità che avrà con i nuovi sistemi, arrivando a un momento in cui non funzionerà più come prima.

Questo accade con alcune applicazioni che erano molto buone Windows XP, ma in questi giorni, con Windows 11 già in esecuzione, sono diventati eccessivamente vecchi, sebbene mantengano un potenziale straordinario.

Esistono diversi modi per far funzionare i vecchi programmi Windows 10 e 11, così possiamo usare quel software che ci piace tanto, anche se non è aggiornato.

Vecchi programmi compatibili con Windows 10 e 11

Se vogliamo far funzionare un vecchio programma in Windows 10 e 11 in modo normale, la prima cosa che dovremo fare è individuare il file EXE di detto programma, ovvero quello che consente l’esecuzione del software.

Una volta che sappiamo dove si trova, è il momento di eseguire i seguenti passaggi:

Fare clic con il tasto destro del mouse sul file EXE e scegliere Proprietà . Se utilizzi Windows 11 devi prima cliccare su mostra più opzioni e poi vedrai Proprietà .

. Se utilizzi Windows 11 devi prima cliccare su e poi vedrai . Ora dobbiamo andare alla scheda Compatibilità e al suo interno attiva la scheda Esegui questo programma in modalità compatibilità su .

e al suo interno attiva la scheda . Vedremo come si attiva un menu a tendina in basso. Lì dobbiamo selezionare la versione di Windows per la quale è stato sviluppato questo programma.

Se è piuttosto vecchio, è meglio optare per Windows XP Service Pack 3.

Una volta selezionato, dobbiamo fare clic su Applicare.

Come al solito testeremo il programma e vedremo se abbiamo qualche tipo di problema. Normalmente non ci sono problemi e tutto funziona correttamente solo facendo questi passaggi.

Se, invece, continuiamo a riscontrare errori, dovremo fare quanto segue:

torniamo allo stesso exe eseguibile del programma e selezionarlo premendo il tasto destro del mouse per accedere nuovamente Proprietà .

eseguibile del programma e selezionarlo premendo il tasto destro del mouse per accedere nuovamente . Ora torniamo alla scheda Compatibilità e lo lasciamo come l’abbiamo messo prima, cioè con la sua scheda per essere compatibile con un’altra vecchia versione di Windows.

e lo lasciamo come l’abbiamo messo prima, cioè con la sua scheda per essere compatibile con un’altra vecchia versione di Windows. In questo momento contrassegniamo la scheda Esegui questo programma come amministratore, diamo a Applicare, dopo Accettare per poi riprovare il programma.

Se ancora non funziona, dovremmo cambiare il sistema operativo , mettendo Windows 7 o anche uno anche più vecchio come Windows 98 o 95.

, mettendo Windows 7 o anche uno anche più vecchio come Windows 98 o 95. Ci sono altre due opzioni che possiamo controllare per farle funzionare Corri in modalità ridotta Y Esegui con una risoluzione dello schermo di 640 x 480.

Se anche dopo tutte queste opzioni il problema non è risolto, ti consigliamo di cliccare sull’opzione che compare in alto dove c’è scritto Esegui lo strumento di risoluzione dei problemi di compatibilità.

Poi, tra le due opzioni che ci danno, dobbiamo scegliere Prova le impostazioni consigliate.

Ora sarà Windows a rilevare qual è la configurazione appropriata per quel software ed è così che verrà eseguito.

Disabilita la firma del driver

Se il problema di non essere in grado di eseguire il programma che desideriamo in Windows 10 o 11 è relativo al driver, l’opzione migliore è disabilitare l’applicazione di firma del driver.

Una volta fatto, sarà il momento di reinstallare il programma e vedremo che non causa alcun problema.

Per disabilitarlo, segui questi passaggi:

Clicchiamo su Menu iniziale e andiamo allo stesso menu di alimentazione , cioè dove di solito andiamo a spegnere il computer.

e andiamo allo stesso , cioè dove di solito andiamo a spegnere il computer. Una volta lì, teniamo premuto il pulsante tasto delle maiuscole mentre clicchiamo su Ricomincia .

mentre clicchiamo su . In quel momento il computer entra in una schermata blu su cui dobbiamo cliccare Risoluzione dei problemi.

Quindi dobbiamo fare clic su Opzioni avanzate.

È ora di fare clic Impostazioni casa e poi dentro Ricomincia.

Il computer si riavvierà per alcuni secondi e quando tornerà ci troveremo su uno schermo con più opzioni. Dobbiamo scegliere il numero 7 Che cos’è Disabilita l’applicazione dei driver firmati o premere direttamente il Tasto F7.

In quel momento il computer si avvierà in Windows 10 o 11 senza dover disporre di una firma del driver per installare le applicazioni. Ora, se seguiamo il metodo che abbiamo visto sopra, saremo sicuramente in grado di installare il software che ci interessa tanto.

Macchina virtuale

Se tutto ciò che abbiamo fatto finora non ha dato i suoi frutti, è meglio optare per una macchina virtuale.

Per questo sarà necessario avere l’immagine ISO del sistema operativo in cui l’app funziona bene, oltre a un programma tipo VMware o VirtualBox.

L’operazione è davvero molto semplice e non creerà alcun problema, almeno in termini di compatibilità con detto programma.

Scarichiamo il programma che vogliamo, ad esempio, vmware che è gratuito, anche se esiste una versione Pro per la quale dovrai pagare soldi.

Installiamo il programma e selezioniamo il sistema operativo Windows , aggiungiamo l’ISO e assegniamo altri parametri come RAM, CPU, ecc. e così via fino al termine della configurazione.

e selezioniamo il , e assegniamo altri parametri come RAM, CPU, ecc. e così via fino al termine della configurazione. Il prossimo è eseguire vmware e basta.

e basta. All’interno di questa macchina virtuale potremo avere quel programma che tanto amiamo e che è diventato vecchio e molti altri, visto che è come avere il sistema operativo che avevamo anni fa.

Questi sono i modi migliori che abbiamo per ottenere programmi più vecchi, che sono stati lasciati senza sviluppo, ma che usiamo molto perché li amiamo, e possiamo eseguirli anche se installiamo Windows 11 come sistema operativo.