Come funziona Animotica: editor video gratis degno erede di Windows Movie Maker

Nonostante i numerosi miglioramenti e le nuove funzionalità di Windows 10, ci mancherà sempre Windows Movie Maker l’editor video di Microsoft che è scomparso molto tempo fa ma che ancora non ha un degno successore. O sì?

Sono emerse applicazioni da molto tempo che facilitano attività complesse come il fotoritocco o l’editing video. Molti di loro sono gratuiti e pensati per chiunque, anche per chi non sa usare Photoshop o Premiere .

Quindi, se hai bisogno di modificare un video senza complicazioni, prova Animotica una proposta per Windows 10 che puoi installare facilmente e che puoi utilizzare gratuitamente.

Modifica video in modalità semplice

Potrebbe non essere completo come Adobe Premiere, il punto di riferimento per i professionisti, ma Animotica non vuole essere completo, vuole che tu sia in grado di svolgere attività di editing video di base.

In tre passaggi: scegli il contenuto, modificalo e salvalo o condividilo. Puoi utilizzare i tuoi video, foto di gruppo, registrare video utilizzando la fotocamera del computer o persino importare animazioni GIF da GIPHY .

Da un’interfaccia minimalista ma molto visiva, con questo editor video puoi organizzare il contenuto, tagliare, unire, raggruppare, aggiungere transizioni, includere una traccia audio aggiuntiva che registra dal tuo computer, ecc.

E se è necessario applicare effetti o filtri questa applicazione offre un assortimento di base per modificare la luminosità, la saturazione e ritoccare la foto del video. Questo ed effetti come sfocano lo sfondo cambiano la velocità o stabilizzano il video .

Modifica video per social network

Animotica ha lo scopo di modificare il video e caricarlo su Facebook, Instagram o YouTube . Quindi, include anche elementi più informali come emoji, adesivi e testi da posizionare sopra il video.

Per quanto riguarda la qualità video, la versione gratuita di Animotica ti consente di esportare video a una risoluzione massima di 720p che comunemente chiamiamo HD. Se hai bisogno di una risoluzione maggiore, come Full HD (1080p) o 4K (2160p) dovrai optare per uno degli abbonamenti a pagamento.

Per il resto l’app è disponibile esclusivamente per Windows 10 e, se hai domande, puoi risolverla nella sua pagina di aiuto in inglese. Tutto sommato, è un’app facile da usare in cui funziona il metodo di tentativi ed errori .