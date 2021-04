Internet è estremamente essenziale al giorno d’oggi, soprattutto perché quasi tutto passa attraverso il cloud. Tutto deve evolversi e anche l’aggiornamento della tua vita con Internet quando si tratta di gestire un’impresa, ad esempio. Tuttavia, se vivi in ​​una zona remota, potresti non avere un rapido accesso a Internet, il che potrebbe impedirti di fare le cose che dovresti fare.

Internet di solito funziona tramite una connessione cablata, come un cavo, ADSL o fibra. Tuttavia, in aree remote, ci saranno maggiori possibilità di trovare un provider Internet in grado di posare un cavo solo per te. Fortunatamente, con la tecnologia in evoluzione odierna, puoi facilmente acquisire Internet per la tua casa utilizzando la banda larga satellitare.

Che cos’è una banda larga satellitare?

Per connetterti a Internet utilizzando un servizio satellitare a banda larga, devi installare un’antenna parabolica e un trasmettitore collegati a casa tua, che dovrebbero avere una chiara linea di vista del cielo in modo da poter acquisire la maggior parte del segnale che puoi ottenere.

Idealmente, si consiglia alle persone di utilizzare Internet via satellite nelle zone rurali perché la connessione può essere più stabile ed economica, invece di richiedere un cavo speciale da allineare solo per te.

Come funziona internet via satellitare?

Sebbene una banda larga satellitare funzioni ricevendo segnali Internet attraverso i satelliti, avrai bisogno dell’aiuto di un provider di servizi Internet per poter avere Internet a casa tua. Per acquisire un segnale dal satellite, è necessario acquisire Internet avvalendosi legalmente del servizio.

Una volta che hai già un provider di servizi Internet per la tua banda larga satellitare, installeranno una parabola satellitare e un trasmettitore a casa tua che dovrebbe connettersi al satellite, che si connette a una stazione di terra che si connette a Internet.

Vantaggi di una banda larga satellitare

La maggior parte delle famiglie dispone di una connessione Internet cablata. Sebbene sia conveniente e fornisca una connessione più affidabile e stabile, sempre più persone scelgono la banda larga satellitare. Per aiutarti ad avere una visione chiara, di seguito sono elencati i vantaggi di avere la banda larga satellitare installata nella tua casa.

Disponibile ovunque

Che tu viva in città o in una zona rurale dove i tuoi vicini sono a chilometri di distanza, puoi sempre avere una connessione Internet facile e veloce con la banda larga satellitare.

Con la banda larga satellitare, non sarà necessario disporre di una connessione cablata a Internet, ma piuttosto connettersi tramite segnali utilizzando una parabola satellitare. In questo modo puoi garantire di non avere problemi ad acquisire una connessione Internet se vuoi trasferirti fuori città.

Disponibile per l’intera famiglia

Alcune persone pensano che solo un dispositivo possa connettersi a Internet quando si dispone della banda larga satellitare. Fortunatamente, puoi collegarlo tramite un router WIFI e consentire a tutta la tua famiglia di godersi Internet.

Con un router WIFI, puoi garantire che ogni angolo della tua stanza possa connettersi a Internet. Tuttavia, se la tua casa è ampia, puoi estendere il segnale utilizzando un amplificatore di segnale WIFI a casa

Più veloce del dial-up

Anche se c’è sempre lo stigma che Internet via satellite sia lento, in realtà è più veloce di una connessione dial-up fino a 50 volte.

A seconda del provider di servizi Internet, alcuni possono offrire fino a 20 Mbps, che dovrebbero essere sufficienti per una navigazione Internet leggera. In questo modo, puoi continuare ad avere Internet e controllare la posta anche se vivi in ​​cima alle montagne.

Conveniente

Se vivi in ​​una zona in cui una connessione Internet cablata non è ancora servita, avere un cavo speciale allineato per te ti costerebbe una fortuna. Inoltre, potrebbero essere necessari mesi prima che raggiunga la piena produttività, soprattutto con le connessioni in fibra.

È più conveniente quando si sceglie di avere la banda larga satellitare in casa e l’installazione può avvenire entro un giorno, in particolare tra due o tre ore. In questo modo, puoi facilmente avere una connessione Internet senza spendere molti soldi.

Conclusione

I vantaggi di avere la banda larga via satellite sono infiniti, soprattutto se vivi in ​​una zona rurale dove non esiste una linea predisposta per una connessione Internet. Con la banda larga satellitare, non devi preoccuparti di come puoi gestire la tua attività poiché sei sempre connesso, anche se vivi in ​​una zona remota. Inoltre, avere una banda larga satellitare è più conveniente che avere un cavo speciale in fila solo per te.