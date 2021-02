Come giocare ai giochi nascosti del browser Chrome, Edge e Firefox

I browser web sono applicazioni in cui dedichiamo più tempo con il permesso delle app mobili di WhatsApp, Instagram o Facebook. Il fatto è che con il browser possiamo fare tutto dal trovare pagine, inviare una mail o consultare una mappa. Puoi persino giocare nel tuo browser.

Precisamente, alcuni browser hanno giochi nascosti che danno loro un tocco di originalità. Di solito questi giochi compaiono quando non hai connessione internet al posto di una pagina di errore. La cosa brutta dell’essere nascosti è che saranno passati inosservati. La buona notizia è che qualcuno li ha scoperti e ora puoi riprodurli dal tuo browser quando desideri.

In questo articolo vedremo i giochi nascosti dei browser più utilizzati oggi, come Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox . Potresti già conoscerli o no. In ogni caso, sono una buona scusa per installare questi browser sul tuo computer e giocare se non hai nient’altro da fare.

Il gioco nascosto di Google Chrome

Abbiamo iniziato con Google Chrome, il browser web più popolare che è stato uno dei primi a scommettere sui giochi nascosti, easter egg per divertirti nei momenti di noia o, ad esempio, quando sei senza connessione a Internet.

Il gioco nascosto più conosciuto in Chrome è quello del dinosauro o T-Rex . È anche conosciuto come Dino Run . Viene visualizzato quando non hai accesso alla rete quindi invece di visualizzare un messaggio di errore, vedrai questo gioco. Puoi giocarci se digiti nella barra degli indirizzi chrome://dino ed è un gioco infinito, quindi puoi riprodurlo più e più volte cercando di raggiungere il punteggio più alto .

Questo gioco è stato creato a favore del pubblico, quindi ci sono T-shirt con la sua immagine applicazioni mobili non ufficiali e pagine web che lo ricreano.

In linea di principio, questo è l’unico gioco nascosto conosciuto in Google Chrome. Ma se desideri altri giochi, li troverai su Google .

Il gioco nascosto di Microsoft Edge

Il gioco dei dinosauri di Chrome ha fissato un livello molto alto, quindi Microsoft ha deciso di creare un gioco divertente ed elaborato per stupire i suoi utenti. Nello specifico, il gioco si chiama Let’s Surf e si attiva digitando edge://surf nella barra degli indirizzi.

A colori, con grafica pixelata e con diversi caratteri tra cui scegliere. Ti metterai nei panni di un surfista che deve fare i conti con rocce, animali marini e tutti i tipi di elementi che ti impediranno di raggiungere il tuo obiettivo: arrivare il più lontano possibile per ottenere un buon punteggio.

Avrai tre vite per raggiungere il tuo scopo. Per giocare devi solo muoverti a sinistra oa destra . Un gioco semplice che garantisce ore di divertimento.

Il gioco nascosto di Mozilla Firefox

Mozilla Firefox ha anche aggiunto il suo gioco nascosto da attivare dal tuo browser. Devi solo installare Firefox e scoprire il gioco che è un po ‘più nascosto dei due precedenti. Il suo nome è Unicorn Pong .

Innanzitutto, apriamo il menu a discesa nell’angolo in alto a destra di Firefox. Quindi facciamo clic su Personalizza … . Si aprirà una finestra piena di icone. Trasciniamo e rilasciamo tutte le icone a sinistra nel campo Menu Overflow o Menu Overflow in spagnolo. Lasceremo solo il pulsante Spazio flessibile .

Un unicorno apparirà nella parte inferiore della finestra. Cliccandoci sopra vedremo un semplice gioco simile a Pong con protagonista un unicorno. L’obiettivo è spostare il nostro spazio flessibile, che funge da barra, con le frecce della tastiera. Il browser sarà il nostro rivale e cercherà di conquistarci.

Alla fine del gioco, puoi avviarne uno nuovo facendo nuovamente clic sull’unicorno. Quando desideri uscire dal gioco, fai clic su Ripristina impostazioni predefinite per annullare le modifiche apportate per attivare il gioco.