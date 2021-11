Roblox ( Android | iOS | Xbox) è un universo virtuale creato da Roblox Corporation che consente alla community di creare esperienze interattive e anche di conoscersi e interagire tra loro.

Il gioco, come molti altri, ha una valuta interna per effettuare transazioni nei giochi, il Robux. Puoi acquistare la moneta e usarla per ottenere cosmetici e abilità speciali, ma ci sono anche modi per guadagnarla. Guarda i nostri consigli!

Come guadagnare Robux su Roblox

Roblox consente di guadagnare valuta virtuale in due modi: con un abbonamento che dà uno “stipendio Robux” mensile e attraverso la vendita di creazioni cosmetiche realizzate dagli utenti. La restituzione del profitto per le creazioni richiede che il giocatore si abboni a uno dei piani.

Come sottoscrivere un abbonamento

Passo 1: per ottenere un abbonamento, è necessario accedere al proprio account tramite il per ottenere un abbonamento, è necessario accedere al proprio account tramite il sito ufficiale

Passo 2: clicca su Robux nella parte superiore del sito.

Passaggio 3: scegli una delle opzioni di abbonamento o fai clic su “Vuoi più Robux?” per vedere gli altri.

Come vedere creazioni

Creare oggetti è un compito che richiede alcune abilità specifiche, ma se conosci e vuoi condividere la tua arte con la community, puoi e sarai ricompensato con ogni vendita di Robux. Per vendere le tue creazioni, segui passo dopo passo.

Passo 1: clicca sul tuo nome utente per accedere al tuo profilo.

Passo 2: clicca su “Creazioni” per accedere a quelle che hai realizzato.

Passaggio 3: in quest’area puoi gestire le tue creazioni, piazzare la vendita e guadagnare una quota del profitto.

Passaggio 4: se metti qualcosa in vendita, apparirà nell'”Avatar Store” sotto l’opzione “Creazioni community”.

Negozio di articoli creati dalla comunità a Roblox (Immagine: Rodrigo Folter/Screenshot)

Sottoscrivendo e vendendo oggetti creati è possibile guadagnare robux all’interno del gioco. È interessante notare che non c’è modo di guadagnare robux gratuitamente. È possibile trovare diversi annunci su Internet, ma sono truffe. Cerca sempre mezzi ufficiali.