Come ingrandire testo di qualsiasi sito web su cellulare

Anche se i Display dei nostri cellulari tendono ad essere sempre più grandi, bisogna comunque prendere in considerazione che si tratta pur sempre di schermi che sono ben al di sotto dei 7 pollici. Per una certa fetta d’utenza, decisamente poco, specialmente per chi ha problemi di vista.

Per molti casi, il problema non è tanto grave. Molte Apps permettono di effettuare uno Zoom usando la tipica combinazione delle due dita, ma usare sempre quest’operazione può portare via un sacco di pazienza. In certi casi, è una buona idea aumentare la dimensione del testo per fare in modo di leggerlo più comodamente. Questa è l’operazione che in genere non è supportata da parecchie Apps: la possibilità di rendere il testo più grande.

Vediamo perciò insieme cosa possiamo fare per rendere il testo più visibile, ingrandendolo dove necessario.

Come aumentare il testo nei Browser (Chrome / Firefox)

Le apps che richiedono di più il testo ingrandito sono in genere i Browser, visto il loro utilizzo più intensivo. Inoltre, molti degli aspetti delle pagine web si basano quasi esclusivamente sulle preferenze del Browser. Ecco come potete aumentare la dimensione del testo in Chrome e Firefox:

In Chrome: una volta aperto il browser, aprite il menù in alto a destra ed accedete alle impostazioni. Cercate quindi la sezione Accessibilità. Al suo interno troverete un opzione per aumentare la dimensione del testo ed abilitare lo zoom forzato per qualsiasi tipo di sito o Webapp che visiterete. Questo Zoom forzato naturalmente si basa sempre sul gesto che potete fare con le dita, non si tratta d’un vero e proprio ingrandimento del testo. Ma abilitare questa funzione insieme alla possibilità di rendere il testo più grande può essere molto utile.

In Firefox: una volta aperto il browser, aprite il menù in alto a destra ed accedete alle impostazioni. Anche questo browser ha la sua sezione accessibilità, seppur bisogna tenere a mente che non prende spunto da delle preferenze precise. Piuttosto, si basa a seconda delle preferenze di sistema, qualcosa nel quale passeremo a breve. Perciò, ricordatevi che Firefox ingrandisce da sé il testo secondo le specifiche del sistema. Può risultare un po’ fastidioso, ma è l’unico modo per portarlo a rendere il testo più grande.

Come aumentare il testo in generale

Su Android sono numerose le impostazioni relative alla dimensione del testo. Tuttavia, queste possono cambiare di versione in versione, anche a seconda di quella adottata dalla casa (EmotionUI, One UI, ect).

Generalmente potete trovare le impostazioni relative alla dimensione del testo andando in Impostazioni, Accessibilità, e Vista. In certi casi il percorso può essere differente, per quel tipo di situazione vi conviene controllare se non è presente una sorta di funzione di ricerca integrata (spesso raffigurata dalla lente d’ingrandimento).

A seconda della vostra versione di Android può essere disponibile anche una funzione per ingrandire il testo dinamicamente, ma questo naturalmente sta a quello che è installato nel vostro cellulare.

E se l’opzione per aumentare la dimensione del testo non è disponibile?

Potete sempre usare un app differente per ingrandire il testo. Esistono programmi come Big Font (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.bfont) il quale può rendere più grande il testo a seconda delle vostre specifiche. Inoltre, può inserire una modalità notturna (più che altro, invertire i colori) per rendere più facile la lettura in ambienti più complicati. L’unica pecca è la quantità di permessi che richiede per funzionare, viste le molte funzioni incluse nel programma.

Se invece ritenete Big Font troppo aggressivo o invasivo, potete sempre scaricare Enlarge Font (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vn.largefontsize.bigfont.changefontsize.chuto.enlargefont) il quale si occupa esclusivamente di allargare la dimensione del testo. La modifiche che fa questo programma sono di tipo globale, e non svolge nessun’altra funzione all’interno del sistema operativo.