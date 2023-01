Le testine di stampa sono una parte importante delle stampanti, ospitano le cartucce d’inchiostro e le mantengono operative per stampe di alta qualità. La tua stampante richiederà spesso una testina di stampa pulita. Una testina di stampa sulla stampante può essere pulita con due metodi, il primo metodo prevede passaggi utilizzando il software del computer e l’altro metodo prevede la pulizia manuale della stampante HP che può aiutare con l’ugello dell’inchiostro ostruito della stampante HP. Tuttavia, è importante essere delicati e attenti durante la pulizia della testina di stampa, poiché questi componenti sono delicati. In questa guida, discuteremo vari metodi per pulire la testina di stampa HP.

Come pulire la testina di stampa HP

La pulizia di una stampante richiede molta concentrazione, motivo per cui i metodi indicati di seguito sono scritti con la massima cautela. Se si pulisce manualmente la testina di stampa, accertarsi di non danneggiare la testina di stampa o le cartucce d’inchiostro. Se uno qualsiasi di questi componenti viene danneggiato, probabilmente dovrai portare la stampante in un centro di assistenza per la riparazione.

Come pulire la testina di stampa HP con HP Expert

Se la tua stampante HP ha ostruito l’ugello dell’inchiostro e richiede la pulizia, puoi rivolgerti ad HP Expert per pulirlo. Segui questi semplici passaggi per pulire la testina di stampa HP con HP Expert

1. Sul tuo computer, esegui il programma Clean Printhead

2. Se il programma Clean Printhead non funziona, aprire manualmente il coperchio della stampante e scollegare la stampante dalla presa elettrica.

3. Rimuovere con attenzione tutte le cartucce d’inchiostro dalla stampante e pulire i contatti con un panno pulito.

4. Ora, pulisci accuratamente i contatti della testina di stampa.

5. Reinserire con cautela le cartucce nella stampante.

6. Ora, ricollegare la stampante alla presa elettrica.

7. Avvia la stampante.

8. Eseguire una stampa di prova con un foglio vuoto per vedere se la testina di stampa è stata pulita.

9. Per pulire correttamente la testina di stampa, potrebbe essere necessario eseguire questa procedura più volte.

Nota: Se continui a ricevere stampe scadenti anche dopo aver seguito i passaggi sopra menzionati per la pulizia della testina della stampante del serbatoio dell’inchiostro HP, il problema può essere causato da altri problemi con la stampante che non possono essere risolti con la pulizia della stampante HP. Dovresti considerare di portare la tua stampante in un centro di riparazione per diagnosticare e risolvere il problema.

Come pulire la testina di stampa dal computer

Puoi anche pulire la testina di stampa HP dal tuo computer. Segui questi semplici passaggi per pulire la testina di stampa HP sul tuo computer.

1. Fare clic su Start sul tuo computer.

2. Cercare e aprire il Pannello di controllo.

3. Qui, fai clic su Visualizza dispositivi e stampanti

Nota: qui troverai un elenco di tutte le stampanti a cui ti sei connesso in precedenza e di quelle che utilizzi attualmente).

4. Fare clic sull’icona della stampante e selezionare Proprietà.

Nota: Se vedi un’indicazione che le cartucce d’inchiostro sono tutte piene ma i tuoi lavori di stampa sono sfocati o macchiati, questo è un chiaro segno che devi pulire la testina di stampa per risolvere il problema dell’ugello dell’inchiostro ostruito della stampante HP.

5. Fare clic su Preferenze di stampa quindi passare alla scheda Servizio.

6. Fare clic su Servizi di stampa nella finestra successiva.

7. Individuare e fare clic su Pulire le testine di stampa per avviare il processo di pulizia della testina di stampa senza rimuoverla manualmente.

Come pulire la testina di stampa manualmente

È inoltre possibile eseguire manualmente la pulizia della testina della stampante del serbatoio di inchiostro HP. Segui questi semplici passaggi per pulire manualmente la testina di stampa.

1. Accendere la stampante, quindi aprire lo sportello di accesso.

Nota: l’apertura dello sportello di accesso varia a seconda del modello di stampante.

2. Il carrello della stampante si sposterà al centro e sarà possibile accedere alla testina di stampa e cartucce.

3. Prima di scollegare il dispositivo dalla presa, attendere che le cartucce abbiano smesso di muoversi.

4. Rimuovere le cartucce sollevandole o spingendo sulla linguetta che le trattiene.

5. Posizionare le cartucce su un pezzo di carta pulita. Per pulire correttamente la stampante HP, assicurarsi che l’ugello sia rivolto lontano dalla superficie.

6. Pulire i contatti situati sul fondo delle cartucce d’inchiostro con un panno pulito (preferibilmente privo di lanugine). Assicurati di non toccare o danneggiare la cartuccia.

Nota: I contatti devono essere rivolti lontano da qualsiasi superficie per evitare danni. L’ugello non deve essere rivolto verso il basso per evitare che il resto dell’inchiostro nella camera si scarichi.

7. Puoi anche usare un batuffolo di cotone o gommapiuma inumidito con acqua in bottiglia per pulirlo delicatamente.

Nota: Non utilizzare alcol o altri liquidi detergenti per pulire i punti di contatto della stampante o le testine di stampa per evitare un problema di ostruzione dell’ugello dell’inchiostro della stampante HP con la stampante.

8. Asciugare i punti di contatto per 10 minuti prima di sostituire la cartuccia d’inchiostro nella stampante. Puoi anche usare dei cotton fioc per asciugare i contatti.

9. Ora, all’interno della stampante, individuare eventuali punti di contatto e carrelli di stampa che richiedono la pulizia della testina della stampante del serbatoio dell’inchiostro HP, quindi pulirli con un panno o un tampone.

10. Attendere circa cinque minuti affinché il carrello di stampa si asciughi, quindi reinserire le cartucce d’inchiostro nella stampante.

11. Far scattare con attenzione le cartucce in posizione e assicurarsi che siano ben fissate prima di collegare il cavo di alimentazione.

12. Chiudere il coperchio della testina di stampa e attendere che il processo di inizializzazione termini la pulizia della stampante HP.

Quando devo pulire la testina di stampa

Quando non si utilizza la stampante da molto tempo, la testina di stampa della stampante potrebbe sporcarsi. Gli utenti in genere dovrebbero stampare alcune pagine con la stampante una volta al mese per evitare problemi con la testina di stampa sporca e mantenere la qualità di stampa. Tuttavia, anche se si utilizza regolarmente la stampante, è possibile che si verifichi un problema con la testina di stampa sporca e sia necessario pulire la testina di stampa HP. È facile diagnosticare questo problema, è possibile determinare se il problema è causato dalla testina di stampa semplicemente osservando la stampante. È possibile tenere presenti i seguenti punti per sapere quando pulire la testina di stampa.

Se lo schermo LED o il PC indica che l’inchiostro è pieno nelle cartucce ma non passa attraverso la carta durante la stampa, ciò è dovuto al fatto che la testina di stampa della stampante HP ha ostruito l’ugello dell’inchiostro e deve essere pulita.

Se riesci a stampare ma la qualità è scadente, ad esempio immagini sfocate e parole mancanti sulla carta, questo potrebbe essere un segno di una testina di stampa ostruita sulla tua stampante HP.

Tuttavia, prima di avviare la pulizia della testina della stampante del serbatoio dell’inchiostro HP, sarà necessario eseguire un controllo degli ugelli per assicurarsi che il problema sia effettivamente causato dalla testina di stampa. I controlli degli ugelli possono essere eseguiti utilizzando il computer e i controlli degli ugelli possono essere eseguiti anche dal computer in alcune nuove stampanti. Un controllo degli ugelli non solo ti aiuta a capire la causa del problema, ma sarai anche in grado di proteggere stampante, testina di stampa, inchiostro e cartucce.