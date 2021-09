Come recuperare e riattivare posta istruzione.it

In questo tutorial vediamo come ripristinare le funzionalità della posta elettronica “@istruzione.it” che in realtà sarà stata già migrata sul nuovo dominio “@posta.istruzione.it“. Non ti preoccupare se non funziona più la posta del precedente dominio @istruzione.it, perchè nulla è perduto e tutte le email della vecchia casella email sono disponibili nella nuova casella @posta.istruzione.it.

Come recuperare i dati di accesso alla tua casella di posta

Servono semplicemente le credenziali di accesso al sistema “Istanze online” che sicuramente hai già a disposizione. Clicca su https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

e fai l’Accesso al servizio cliccanso sul pulsante “Accedi”

Dopo avere fatto accesso, dal menù di sinistra cicca su “Altri servizi”.

Dunque, posizionati su “Posta elettronica – Stato casella pers. scuola e reset password” e clicca su “Vai al servizio”

Il servizio ti permette la “Visualizzazione dello Stato casella per il personale scuola e reset password”. Consente inoltre di vedere lo stato della propria casella email istituzionale, anche se revocata, e di effettuarne un reset della password. Clicca sul tasto Avanti per procedere.

Reset password

Verranno visualizzati i tuoi dati anagrafici personali tra i quali anche il tuo indirizzo della casella di posta.

Adesso dovrai solo effettuare la procedura di ripristino della password cliccando sul tasto in basso “Reset Password”.

Inserisci la nuova password composta da lettere e numeri per un complessivo di caratteri compresi tra 8 e 10. Una lettera deve essere maiuscola. Non includere caratteri speciali.

Accesso alla tua casella di posta

Clicca sul seguente link https://webmailmiur.pelconsip.aruba.it/ e inserisci la tua mail con il dominio istituzionale. Cioè nome.cognome@posta.istruzione.it inserendo la nuova password generata.

Entrando, finalmente, nella tua mail, il sistema ti chiederà due cose:

1) Cambio password (nuovamente), e qui potrai rimettere la stessa password scelta in precedenza

2) Indicazione della password di recupero.

Questo è tutto per poter riattivare e accedere nuovamente alla tua posta del sito istituzionale istruzione.it.