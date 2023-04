Come rimuovere il mio numero da TrueCaller

Se hai un account su Truecaller, hai un’idea di quanto sia facile identificare un numero o un chiamante sconosciuto. È tutto divertimento e giochi finché non ti rendi conto che anche altri utenti di Truecaller possono vedere il tuo nome e la tua posizione. Se non ti piace l’idea che una persona sconosciuta conosca il tuo nome o indirizzo, continua a leggere questo articolo poiché ti spiegheremo come ottenere il mio numero non elencato e rimosso da Truecaller.

Posso usare Truecaller dopo aver rimosso il mio numero dall’elenco?

SÌ, puoi sicuramente utilizzare Truecaller anche dopo aver rimosso il tuo numero dall’elenco. Puoi sempre creare un nuovo account con lo stesso numero e in quel nuovo account puoi scegliere il nome che desideri. Dopo essere passato a un nuovo account e aver aggiunto un nuovo nome, sei libero di scegliere come preferisci, poiché avrai il sopravvento perché conoscerai l’id del chiamante di persone sconosciute mentre loro vedranno un nome che potrebbe non essere il tuo . Ora puoi proteggerti da conversazioni indesiderate e avere il controllo sulla tua identità mobile.

Vuoi sapere come disattivo il mio numero? Se questo suona un campanello, allora siamo qui per guidarti attraverso di esso.

Come rimuovere il mio numero dall’elenco da Truecaller

Annullare la pubblicazione del tuo numero su Truecaller è un compito semplice se segui i passaggi giusti. Prima di procedere, tieni presente che puoi rimuovere il tuo numero di telefono da Truecaller solo tramite il sito Web dopo aver disattivato il tuo account dall’app.

Sei curioso Come disattivo il mio numero? Non preoccuparti affatto, poiché ti guideremo prima su come disattivare il tuo account, quindi procederemo a guidarti su come rimuovere il tuo numero da Truecaller.

Ecco i passaggi per disattivare il tuo account Truecaller.

1. Per prima cosa apri l’app Truecaller

2. Una volta che sei nell’app, tocca il Profilo nell’angolo in alto a sinistra.

3. Quindi, tocca l’ Icona delle impostazioni nell’angolo in alto a destra.

4. Successivamente, nella sezione Impostazioni, tocca su Centro Privacy.

5. Tocca su Disattivare per continuare a disattivare il tuo account.

6. Nella casella di conferma, toccare SÌ per confermare la tua disattivazione.

Con questi passaggi il tuo account Truecaller dovrebbe essere disattivato e ora possiamo procedere a rimuovere il tuo numero dall’elenco tramite il sito Web ufficiale di Truecaller. Per questo, segui i passaggi indicati.

1. Vai nel Portale di annullamento dell’elenco di Truecaller.

2. Successivamente, inserisci il tuo numero di telefono insieme con il prefisso internazionale.

3. Completa il captcha e tocca o fai clic su UNLIST

4. Ora, fai clic su UNLIST di nuovo nel prompt.

Hai così richiesto con successo che il tuo numero di telefono venga rimosso dall’elenco su Truecaller. Questa procedura potrebbe richiedere fino a 24 ore, dopodiché il tuo numero di telefono verrà rimosso dalla piattaforma. Puoi disinstallare l’app Truecaller se lo desideri a questo punto e reinstallarla.

Ora che sai come rimuoverti da TrueCaller, condividi questa conoscenza con i tuoi amici e familiari. Se riscontri problemi durante il tentativo di rimuovere il tuo numero di contatto da Truecaller, puoi sempre contattare il team di supporto per assistenza.

Cosa succede dopo aver rimosso il numero dall’elenco da Truecaller?

Ci possono essere diversi motivi per cui potresti voler rimuovere il tuo numero dall’elenco su Truecaller, ma dovresti sapere esattamente cosa è successo dopo aver rimosso il numero dall’elenco da Truecaller. Per rispondere alla tua domanda su cosa succede dopo aver rimosso il numero dall’elenco da Truecaller, ecco cosa perdi rimuovendo il tuo numero dall’elenco.

Le persone non sapranno quando stai chiamando.

Il processo di rimozione dall’elenco non può essere annullato.

Non sarà disponibile alcuna protezione antispam o identificazione del chiamante.

Non c’è motivo di indagare sul motivo per cui qualcuno ti ha chiamato.

Nessuno accede ad app di terze parti.

Dopo aver rimosso dall’elenco o rimosso il numero da Truecaller, non sarai in grado di utilizzare queste funzionalità.

Come posso nascondere il mio numero in Truecaller

Milioni di persone usano Truecaller perché ti aiuta a vedere l’ID chiamante della persona che ti sta chiamando, anche se il numero non è stato salvato nella tua rubrica ed è uno sconosciuto. Potresti voler nascondere le tue informazioni personali agli estranei, e questo è comprensibile. Puoi nascondere o aggiornare il tuo account ogni volta che vuoi.

Ora che hai un’idea di come faccio a nascondere e rimuovere il mio numero, ecco come puoi nascondere il tuo numero o il tuo nome in Truecaller e continuare a usarlo.