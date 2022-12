Come rivedere reels piaciuti di Instagram

Quando si tratta di intrattenimento, Instagram è un’app piuttosto avvincente. Soprattutto con le sue nuove funzionalità di reels, è diventato ancora più popolare tra i suoi utenti. Persone di tutte le età fanno reels e li guardano tutto il giorno. Se anche tu sei un amante dei reel e vuoi sapere come vedere i reel che piacciono su Instagram, allora sei nel posto giusto. Nella guida di oggi, discuteremo tutti i dubbi comuni sollevati sulle impostazioni avanzate su Instagram e altro ancora. Inoltre, imparerai come guardare i tuoi Mi piace su Instagram e perché non riesci a vedere i post che ti sono piaciuti su Instagram. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo con la nostra guida completa su Instagram e le sue funzionalità.

Come vedere i reels piaciuti su Instagram

Imparerai a conoscere i reels di Instagram e come guardare i tuoi reel piaciuti e sui post di Instagram. Continua a leggere per saperne di più in dettaglio.

Cosa sono i Reels su Instagram?

Reels è una funzionalità di Instagram che ha rapidamente guadagnato attenzione e popolarità tra la generazione di adolescenti di tutto il mondo. Inoltre, persone di tutte le età utilizzano questa funzione per promuovere le proprie attività o account Instagram influenti. Questa funzionalità avvincente prevede video verticali a schermo intero che possono essere configurati a 90 minuti e possono anche essere modificati utilizzando strumenti sulla piattaforma stessa. Puoi persino creare bobine di 15 secondi e aggiungere musica per condividerle sul tuo profilo. Tutto sommato, è una funzione video super divertente e coinvolgente su Instagram.

Dove sono le impostazioni avanzate su Instagram?

Le impostazioni avanzate di Instagram sono dotate di alcune funzionalità extra che aiutano a migliorare la tua esperienza sull’app. Queste impostazioni possono aiutarti a nascondere i conteggi Mi piace o Visualizza sui tuoi post. Insieme a questo, puoi anche disattivare i commenti sul tuo post. Inoltre, puoi condividere automaticamente i tuoi post su Facebook, scrivere testo alternativo, impostare un’età minima per i tuoi post e aggiungere un’etichetta di partnership a pagamento al tuo post.

I seguenti passaggi ti aiuteranno ad accedere alle impostazioni avanzate su Instagram:

1. Apri l’app Instagram sul tuo dispositivo.

2. Nella pagina del tuo profilo, tocca l’icona +

3. Ora seleziona Post dall’elenco delle opzioni.

4. Seleziona immagine dal tuo dispositivo e tocca Prossimo.

5. Di nuovo, tocca Prossimo.

6. Ora, in basso tocca su Impostazioni avanzate.

7. Quindi, attivare l’ Opzione impostazioni avanzate che desideri attivare per il tuo profilo Instagram.

Come puoi vedere i tuoi reels su cui hai fatto Mi Piace

Puoi farlo dal tuo profilo Instagram stesso. Puoi anche controllare quante persone hanno commentato e condiviso il tuo reel.

1. Avviare Instagram sul tuo telefono e tocca la tua icona del profilo nell’angolo in basso a destra dello schermo.

2. Ora tocca l’icona video

3. Quindi, tocca il reel nel tuo profilo.

4. Il numero sotto il cuore rappresenta il numero di Mi piace sul tuo reel

5. Per controllare a chi è piaciuta la tua reel tocca il numero.

Perché non riesci a vedere tutti i Mi piace sul tuo post su Instagram?

Se non riesci a vedere tutti i Mi piace sul tuo post su Instagram, può succedere a causa di a disguido tecnico. A parte questo, per alcuni account, è stato dovuto al nuovo Aggiornamento Instagram. Ciò comporta che l’utente non sia in grado di vedere tutti i Mi piace sul proprio post, è comunque possibile controllare quali account specifici hanno apprezzato il post. Instagram ha lanciato questa funzione per concentrarsi maggiormente su connessioni, conversazioni e community.

Come puoi guardare i tuoi Mi piace su Instagram

È abbastanza facile guardare i tuoi Mi piace su Instagram. Puoi seguire i passaggi seguenti per controllare i Mi piace:

1. Vai al tuo Profilo Instagram menù.

2. Ora tocca il tre linee verticali nell’angolo in alto a destra.

3. Successivamente, selezionare La tua attività dalla lista.

4. Ora tocca su Interazioni.

5. Selezionare Piace dalle opzioni.

6. Sarai in grado di vedere tutti i tuoi mi piace post, video, e reel.

Come vedere i reel piaciuti su Instagram

Puoi facilmente controllare i reel che ti piacciono su Instagram controllando La tua attività sulla piattaforma. Per istruzioni dettagliate, puoi controllare il file passaggi sopra menzionati. Selezionando il Piace opzione dall’elenco, incontrerai tutti i video e i post che ti sono piaciuti. Quelli con il icona della videocamera in cima ci sarà il bobine che hai è piaciuto.

Perché non vedi i post che ti sono piaciuti su Instagram?

Se ti stai chiedendo, perché non riesci a vedere i post che ti sono piaciuti su Instagram, è dovuto alla recente modifica nell’app che ha rimosso la scheda che mostra l’attività. Ma è comunque possibile vedere i post che ti sono piaciuti su Instagram accedendo al La tua attività opzione nel tuo profilo e apertura Interazioni dentro. Questo ti porterà al Piace opzione in cui puoi facilmente controllare il tuo post piaciuti.