Vuoi sapere come scaricare album foto da Facebook? Se hai pubblicato delle immagini sul social network e vuoi salvarle su un altro dispositivo, sappi che il procedimento è abbastanza semplice. Anche con gli strumenti giusti, puoi scaricare qualsiasi album fotografico dalla piattaforma, anche se non è tuo.

Sfortunatamente, questa possibilità non è offerta dall’applicazione del social network. Pertanto, per creare un backup delle foto pubblicate, è necessario accedere a Facebook (Androide l iOS l Web) dal computer. A proposito, se hai pensato di entrare nel social network tramite il tuo browser mobile, tieni presente che questo metodo non funziona.

Accedi al tuo account Facebook dal tuo PC. Quindi fare clic sull’immagine del profilo nella parte superiore della pagina. Ora, individua e seleziona la scheda “Foto” e, in essa, fai clic su “Album”; Scegli la raccolta che desideri salvare e fai clic sul pulsante dei tre punti. Infine, tocca il comando “Scarica album” e “Conferma”.

Per scaricare gli album fotografici da Facebook, vai sul tuo profilo e seleziona il menu a tre punti sulla collezione

Per scaricare un album fotografico di altre persone, il processo non è così semplice. Sebbene sia possibile salvare singole foto, non esiste una funzione nativa di Facebook che si concentri su intere raccolte.

Fortunatamente, è possibile aggirare questa difficoltà tramite i plugin. Le opzioni sono diverse e possono essere trovate negli store di estensioni del tuo browser.

1. Per iniziare, vai al link dell’estensione e tocca il pulsante “Usa in Chrome” e conferma. Quindi accedi a Facebook e accedi all’album di un altro utente. Apri una delle foto della raccolta e clicca sull’icona del plugin, rappresentata da una freccia nella parte superiore del browser;

Per scaricare album da altri utenti Facebook, è necessario utilizzare strumenti esterni

2. L’estensione elaborerà tutte le immagini nell’album e si aprirà una nuova scheda nel tuo browser. In esso, seleziona il pulsante “Moltiplica download” per scaricare una foto alla volta, o “Zip download”, per ottenere un file compresso con tutti i media.

Usa l’estensione per scaricare un file compresso o una foto alla volta

Infine, scegli una cartella sul tuo computer in cui archiviare il contenuto. Se vuoi che queste immagini siano sul tuo telefono, usa un cavo USB per trasferirle, un servizio di archiviazione cloud o qualsiasi supporto tu preferisca.