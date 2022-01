Come scaricare Skin Minecraft

Mettere le skin in Minecraft è semplice come scaricare il gioco ed esplorare il mondo aperto nella sandbox di sopravvivenza di Mojang Studios. Impara in questo tutorial come cambiare la skin Minecraft su PC, dispositivi mobili e console.

Le skin funzionano come oggetti cosmetici che cambiano l’aspetto del tuo personaggio nel gioco. Se è la prima volta che giochi a Minecraft, tieni presente che inizi già con due skin di base: Steve e Alex. Puoi personalizzare il tuo avatar utilizzando il negozio di gioco di Minecraft per acquistare nuovi abiti o visitare siti Web di terze parti per scaricare il file e installarlo sul tuo PC.

È anche importante eseguire il backup dell’ultimo salvataggio di Minecraft prima di applicare qualsiasi skin. Non che possa interrompere il gioco, ma è solo un ulteriore livello di sicurezza nel caso qualcosa vada storto e non perdi i tuoi progressi.

Per rendere più facile trovare la versione di Minecraft con cui giochi, abbiamo suddiviso i tutorial in argomenti in base alla versione del gioco per ogni piattaforma console, non è possibile scaricare skin da altri siti. In questo caso, sono disponibili solo le skin che appaiono nel negozio di gioco di Minecraft, attraverso il tuo negozio di console.

1. Minecraft Java Edition (PC)

Vai su un sito con skin Minecraft e scarica il file PNG sul tuo computer; Apri il gioco installato sul PC e clicca su “Armadio” nell’angolo in basso a destra dello schermo;

Seleziona “Modifica personaggio” o “Crea personaggio”; Nella nuova finestra, vai sull’icona con tre avatar e seleziona “Acquistato”; Fare clic su “Importa” per selezionare il file PNG della skin scaricata sul PC; Scegli uno dei modelli disponibili in pelle, che può essere più grande o più piccolo. Pronto. La nuova skin sarà visibile sul tuo avatar in Minecraft.



2. Minecraft Console Edition (console)

Apri Minecraft sulla tua console e vai su “Aiuto e Opzioni” (“Aiuto e Opzioni”, se il gioco è in inglese); Seleziona “Cambia pelle”; Scegli una skin da qualsiasi pacchetto acquistato dal negozio in-game; Pronto. La tua pelle verrà applicata al personaggio.

3. Minecraft Bedrock Edition (Android, iOS)