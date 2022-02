Instagram e Facebook consentono di collegare i propri account su entrambi i servizi, per facilitare la condivisione simultanea degli stessi contenuti. Ed è possibile anche fare il contrario. Scopri come scollegare Instagram da Facebook di seguito.

Sebbene la funzione semplifichi la pubblicazione di video, immagini e storie su entrambe le piattaforme, la disabilitazione della funzione può ridurre le possibilità che tu pubblichi contenuti ripetuti. O addirittura impedire ad altri utenti di accedere a entrambi i servizi contemporaneamente.

La procedura può essere effettuata sia tramite Instagram, per i profili comuni, sia tramite Facebook, se si dispone di una pagina sul social network.

Come disconnettere Instagram da Facebook

Su Android e iPhone (iOS)

Apri l’app di Instagram e inserisci il tuo profilo; Tocca l’icona nell’angolo in alto a destra dello schermo e seleziona “Impostazioni”; In “Meta”, vai su “Centro Account” e poi su “Account e Profili”; Entra nell’opzione Facebook e tocca “Rimuovi da Account Center”; Conferma “Continua” per scollegare l’account Facebook da Instagram.

Come scollegare Instagram da Facebook su iPhone: accedi al Centro account Meta

Come disconnettere Instagram da una pagina Facebook

Se hai una pagina Facebook con un account Instagram collegato, puoi anche eseguire il processo di rimozione del profilo. Per gli account utente ordinari l’unica procedura valida è quella precedente, per scollegare il profilo Facebook tramite Instagram.

Vai alla pagina Facebook e clicca su “Impostazioni”, nel menù a sinistra; Vai alla sezione “Instagram” e poi “Disconnetti” sulla destra; Conferma la rimozione per scollegare Instagram da Facebook.

Le pagine Facebook possono rimuovere l’account Instagram collegato sulla piattaforma

Come attivare o disattivare la condivisione in altre app

Una soluzione per coloro che non vogliono scollegare completamente Instagram da Facebook è abilitare o disabilitare la condivisione simultanea su entrambe le piattaforme. Questa funzione può essere utilizzata anche in altri servizi come twitter e Tumblr. Vedi sotto:

Vai sul tuo profilo Instagram e tocca l’icona nell’angolo in alto a destra dello schermo; Apri “Impostazioni” e poi vai su “Account”; Tocca “Condividi su altre app” e inserisci l’opzione Facebook; Deseleziona le opzioni Storie o Post se desideri che i post di Instagram non vengano pubblicati su Facebook.