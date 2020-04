Come scoprire i prossimi compleanni degli amici su Facebook

Tenere traccia dei compleanni delle persone non è qualcosa in cui tutti sono bravi a ricordarsi – in effetti, in una vita frenetica può essere quasi impossibile tenere traccia delle dozzine di compleanni che potresti avere nella tua cerchia.

Per fortuna, Facebook è felice di aiutarti in questo caso – il sito ti consente di trovare i compleanni degli amici facilmente. Accedi al tuo account, fai clic sull’opzione Eventi nel menu a sinistra, quindi fai clic su Compleanni.

Qui vedrai un elenco dei compleanni di tutti gli amici ordinati per mese. Passa il mouse sopra di essi per vedere il giorno esatto in cui è nato il tuo amico!

Suggerimento: se il tuo amico imposta la sua privacy per non consentire agli altri di vedere il loro compleanno, non verranno visualizzati qui – e se hanno dato una giornata falsa, Facebook ovviamente non lo farà neanche bene. È sempre meglio verificare di avere l’infornazione del giorno giusto prima di spedire quel regalo di compleanno!

Nota: questa tecnica dovrebbe funzionare su dispositivi mobili e browser, tuttavia al momento della stesura di questo articolo, i dispositivi mobili in Android e iOS non sembravano affatto supportare questa funzione.