Come tradurre i testi delle canzoni con Deezer

Sicuramente sul tuo cellulare hai alcune delle migliori app per riprodurre musica sia online che offline. Oltre a Spotify, esistono altre piattaforme che forniscono un servizio completo e competitivo e consentono di ascoltare milioni di artisti e musica da tutto il mondo.

Deezer ha già la traduzione dei testi delle canzoni e funziona molto bene.

Se sei uno di quelli che vogliono sapere cosa dicono le canzoni che stanno ascoltando, in alcuni casi se la tua padronanza delle lingue non è molto ampia, avrai bisogno della tua applicazione musicale per poter tradurre il testo della canzone . Questo è qualcosa che Deezer consente, ad esempio, in cui puoi ascoltare la musica e tradurre i testi senza dover cercare un’app esterna.

Ecco come vengono tradotti i testi delle canzoni in Deezer

L’app Deezer è disponibile su Android e iOS e ti permette di ascoltare musica gratis su cellulari e computer senza alcun problema. È un servizio di streaming che compete testa a testa con Spotify e Apple Music, tra gli altri, ed è in continua evoluzione per offrire una migliore esperienza utente.

Attivare le traduzioni dei testi in Deezer è molto semplice, è una procedura che richiederà pochi secondi. Questi sono i passaggi che devi seguire:

– Entra in Deezer e riproduci il brano che desideri tradurre.

– Essendo all’interno del giocatore, dovrai fare clic sull’opzione chiamata “Testi”. È nell’angolo in basso a destra della copertina dell’album.

– Si aprirà una finestra con il testo della canzone, qui non ti resta che cliccare su “Con traduzione”.

Un punto importante è che il traduttore lavora solo con canzoni in inglese, al momento possono essere tradotte circa 10.000 canzoni. I testi in inglese possono essere tradotti in spagnolo, francese, portoghese e tedesco.