Come tradurre testo nelle storie Instagram

Instagram aggiunge una nuova funzionalità: d’ora in poi, il social network rileva il testo in altre lingue che compare nelle storie e lo traduce automaticamente . Questo nuovo strumento arriva ad ampliare la capacità del servizio di elaborare pubblicazioni in lingua straniera.

Vale la pena ricordare che già Instagram offriva la possibilità di tradurre le descrizioni delle pubblicazioni nel feed i commenti e la biografia nei profili utente. Tuttavia, l’opzione di tradurre il testo nelle storie era un debito di lunga data e quello che il pubblico rivendicava.

Secondo The Verge la nuova funzionalità per la traduzione delle storie di Instagram è ora disponibile a livello globale. Il social network offre supporto per 90 lingue e cerca di rendere più facile la condivisione di contenuti con un pubblico internazionale.

Come tradurre il testo nelle storie di Instagram?

L’opzione di Instagram per tradurre le storie è davvero semplice. Quando si trova una pubblicazione in una lingua straniera, il social network mostrerà la scritta “Vedi traduzione” nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Toccandolo viene visualizzato un poster dal bordo inferiore che mostra il testo originale con la lingua rilevata e la traduzione corrispondente. Indubbiamente, è una funzione semplice ma aiuta a migliorare l’esperienza dell’utente.

Per ora, la nuova utility traduce solo il testo nelle storie di Instagram; non ci sono notizie riguardo un’alternativa simile per l’audio . Almeno non ancora. Tuttavia, poiché il social network ha recentemente aggiunto l’opzione di trascrivere automaticamente le storie in inglese, non sarebbe insolito per noi vedere qualche utilità correlata in futuro.

In tempi recenti, Instagram ha presentato diverse notizie relative alle sue storie. Dalla possibilità di salvarli come bozza per modificarli in seguito, all’opzione di aggiungere collegamenti utilizzando un adesivo tra gli altri.

Pensi che l’opzione per tradurre automaticamente il testo nelle storie di Instagram sia una buona aggiunta per semplificare l’interazione con gli utenti di altri paesi?