Come trovare vecchi post su Instagram

Instagram è la piattaforma di social media più famosa attiva sul mercato. È un’ottima piattaforma per comunicare con amici e familiari. Puoi condividere le tue attività quotidiane su questa piattaforma. Inoltre, molte persone gestiscono le loro attività su Instagram e guadagnano molto attraverso di esso. In questo articolo, ci concentreremo su come trovare vecchi post di Instagram. Continua a leggere ulteriormente per trovare i passaggi che spiegano come trovare i vecchi post di Instagram in dettaglio con illustrazioni utili per una migliore comprensione.

SI, puoi cercare utilizzando la data su Instagram. Devi digitare la data che desideri cercare nella casella di ricerca e toccare Invio. Quindi ti verranno mostrati tutti i post pubblicati in quel giorno e quelli con quella data menzionata nella loro didascalia.

Per vedere vecchi post di qualcuno su Instagram devi aprire il loro profilo poi continuare a scorrere finché non trovi il vecchio post che stai cercando, la data del post è indicata sotto la didascalia.

Come trovi i post di anni fa su Instagram?

Per trovare post su Instagram di anni fa, segui i passaggi elencati di seguito:

Nota 1: i passaggi discussi di seguito potrebbero non funzionare sempre perché se altri post hanno menzionato una data o un anno simili nella loro didascalia, verranno mostrati anche quei post.

1. Apri l’app Instagram e tocca l’icona di ricerca dalla parte inferiore dello schermo.

2. Immettere il Giorno, mese e anno nella casella di ricerca per trovare i post correlati.

Riesci a vedere i tuoi vecchi post su Instagram?

SI, puoi vedere i tuoi vecchi post di Instagram, ma ricordati di cercarli manualmente. Non c’è alcuna opzione di filtro per farlo.

Come puoi vedere i tuoi vecchi post di Instagram senza scorrere?

Purtroppo, non c’è nessun altro metodo per vedere i vecchi post di Instagram senza scorrere. Devi scorrere verso il basso fino a trovare il post che stai cercando. Può richiedere molto tempo.

Perché non riesci a vedere i post più vecchi su Instagram?

Se non hai eliminato i tuoi post più vecchi di Instagram, puoi semplicemente scorrere verso il basso nel tuo feed e trovare tutti i tuoi post più vecchi lì. Assicurati di avere una buona connessione internet perché il caricamento di post più vecchi richiede una buona connessione a Internet.

Instagram mantiene le foto cancellate?

SI, le foto, i video, le storie e le bobine eliminati rimangono nella cartella eliminata di recente nelle impostazioni dell’account per 30 giorni dopo l’eliminazione. Una volta che quel tempo è passato, è andato per sempre.

Come puoi vedere i post cancellati di Instagram?

Per vedere i post di Insta eliminati, puoi considerare di seguire i passaggi seguenti:

1. Apri il tuo profilo su Instagram e tocca il icona dell’hamburger dall’angolo in alto a destra.

2. Quindi, tocca Impostazioni.

3. Nel casella di ricerca nella parte superiore dello schermo, cerca Eliminato di recente e tocca il risultato di ricerca appropriato.

Troverai tutti i tuoi post cancellati negli ultimi 30 giorni.

Puoi recuperare i post di Instagram cancellati da anni fa?

No, il recupero di post dopo 30 giorni dalla cancellazione non è possibile. Una volta trascorsi 30 giorni dalla cancellazione, il post è cancellato per sempre e non può essere recuperato in ogni caso.