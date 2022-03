Come usare scorciatoie tastiera su Gmail

Gmail è facilmente uno dei client di posta elettronica migliori e più popolari in circolazione e ciò non è senza buone ragioni. Tra questi, c’è il fatto che Gmail include molte funzionalità personalizzate, inclusa la possibilità di abilitare e impostare scorciatoie da tastiera personalizzate. Il problema principale con questo, ovviamente, è che non è immediatamente chiaro all’utente.

In effetti, può essere difficile conoscere personalizzazioni più profonde anche per coloro che potrebbero considerarsi utenti esperti. Tuttavia, se stai cercando come personalizzare le scorciatoie da tastiera in Gmail, in realtà è abbastanza facile da realizzare. E, come sicuramente saprai da quando sei atterrato qui, è esattamente ciò che questa guida si propone di insegnare.

Dovrai prima attivare le scorciatoie da tastiera personalizzate di Gmail

In Gmail, le scorciatoie da tastiera personalizzate non sono effettivamente disponibili per impostazione predefinita, quindi dovrai iniziare ad attivarle. Il processo può sembrare un po’ complesso. Ma non è difficile. Il motivo principale per cui può sembrare opprimente è che ci sono semplicemente così tante opzioni nelle impostazioni di Gmail, tanto per cominciare. Ma, se sai dove guardare, è abbastanza semplice.

Anche se, con un avvertimento lampante, come spesso accade con le guide pratiche. Attualmente funziona solo in un browser desktop o in modalità desktop su piattaforme non desktop tramite il Web.

Accedi a Gmail.com nel tuo browser preferito Fare clic o toccare — sui touchscreen — l’icona Impostazioni a forma di ingranaggio. Si trova nella parte in alto a destra dell’interfaccia utente Sotto il sottotitolo “Impostazioni rapide”, nella parte superiore del menu Impostazioni a comparsa, seleziona il pulsante “Visualizza tutte le impostazioni” Nella barra in alto dell’interfaccia utente delle impostazioni risultante, seleziona l’opzione che dice “Avanzate”. Può essere difficile da individuare, principalmente perché non ci sono separatori tra le opzioni. Ma dovrebbe, più precisamente, trovarsi vicino all’angolo in alto a destra dell’interfaccia utente Nel menu risultante, cerca l’opzione che dice “Scorciatoie da tastiera personalizzate“. L’impostazione ha una selezione predefinita di “Disabilita”. Quindi dovrai selezionare il pulsante radiale accanto all’opzione “Abilita”. Quindi scorri fino in fondo alla pagina e seleziona il pulsante “Salva modifiche” per applicare la nuova impostazione. Questo passaggio può richiedere del tempo, a seconda di diversi fattori. Gmail ti riporterà alla home page principale di Gmail una volta applicata l’impostazione. Non allontanarti finché ciò non accade o dovrai ripetere di nuovo questi passaggi dopo aver prima disattivato le scorciatoie da tastiera personalizzate

Se ancora non vedi le scorciatoie, ricarica Gmail utilizzando il pulsante di aggiornamento del browser o chiudendo la scheda e quindi aprendo Gmail in una nuova scheda. Al contrario, per cominciare, potresti anche dover attivare le scorciatoie da tastiera. Questi possono essere attivati ​​seguendo i passaggi da 1 a 3 sopra. Quindi, nella scheda delle impostazioni “Generali”, scorrendo verso il basso e selezionando “Scorciatoie da tastiera attivate” sotto il sottotitolo “Scorciatoie da tastiera:”.

Ora puoi personalizzare le tue scorciatoie

Ora che le scorciatoie da tastiera personalizzate sono attive in Gmail, è tempo di imparare come trasformarle effettivamente in scorciatoie personalizzate. Vale a dire, personalizzandoli. E anche questo processo è relativamente semplice.

Riapri l’interfaccia utente delle impostazioni, seguendo i passaggi da 1 a 3 sopra Nel menu Impostazioni completo, individua “Scorciatoie da tastiera” nell’interfaccia utente della barra in alto. In particolare, è lì che hai individuato in precedenza “Avanzate” nei passaggi precedenti Seleziona l’opzione Scorciatoie da tastiera per aprire quella scheda Gmail visualizzerà un elenco di opzioni della tastiera disponibili, in una vista in stile griglia. Con un descrittore per l’azione eseguita e campi di testo per inserire le scorciatoie da tastiera personalizzate. Puoi lasciare le scorciatoie uguali e aggiungere una seconda opzione per la stessa azione nel campo secondario “o”. Oppure, al contrario, puoi modificare del tutto le opzioni semplicemente inserendo nuove scorciatoie da tastiera

Se dimentichi le scorciatoie da tastiera

Ora ci sono molte scorciatoie da tastiera da ricordare in Gmail. Anche se diventerà senza dubbio più facile ricordare quelli che usi più spesso. Se in qualsiasi momento dimentichi le scorciatoie, Gmail ha anche una soluzione su come ricordare, anziché semplicemente impostare, scorciatoie da tastiera personalizzate. Vale a dire, utilizzando il “?” scorciatoia.

Naturalmente, se hai bisogno di un aggiornamento completo, puoi sempre tornare all’interfaccia utente delle impostazioni delle scorciatoie da tastiera utilizzando i passaggi precedenti per personalizzarli. E, se è necessario ripristinarli ai valori predefiniti, c’è un’opzione in basso a destra per farlo. Oppure puoi disattivarli seguendo i passaggi precedenti per accenderli. Ma selezionando l’opzione “Disabilita” invece di “Abilita” nel passaggio 6.