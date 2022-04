Come usare VPN su Telegram

Vuoi sapere come utilizzare la VPN su Telegram? Utilizzando una rete privata virtuale, è possibile accedere a un server da un’altra regione e utilizzare l’applicazione di messaggistica senza blocchi regionali o nazionali.

Funziona come segue: la VPN utilizza la tecnologia di spoofing durante la connessione con il server di un altro paese. Questa funzione “mimetizza” la tua posizione attuale e ti consente di accedere ai contenuti come se stessi accedendo a Internet da quella regione connessa.

La maggior parte dei software VPN sono servizi a pagamento, ma puoi accedere a periodi di prova o utilizzare versioni gratuite limitate. In questo caso è stata utilizzata l’applicazione Proton VPN (Android | iOS), ma ci sono diverse opzioni disponibili negli app store.

È importante notare che, anche con l’utilizzo di un’altra posizione VPN, alcuni contenuti potrebbero comunque essere bloccati per le persone al di fuori del paese in questione. Inoltre, fai molta attenzione quando scegli il tuo servizio e attieniti alle opzioni più popolari per evitare violazioni della sicurezza. Scopri come utilizzare la VPN su Telegram di seguito.

Come utilizzare la VPN su Telegram su dispositivo mobile

Installa Proton VPN sul tuo telefonino e crea un account sulla piattaforma; Quindi, vengono rese disponibili diverse regioni. Tocca il paese a cui vuoi connetterti; Nella scheda successiva, scegli uno dei server disponibili e tocca il pulsante di accensione;

L’app inizierà a connettersi alla VPN. Su Android e iOS, è necessario consentire la configurazione automatica del profilo di rete per procedere; Con la connessione effettuata, apri Telegram e inizia a usarlo normalmente; Per uscire dalla VPN, torna all’app e tocca “Disconnetti”.



Come utilizzare VPN su Telegram da computer con Proton VPN

Scarica e installa Proton VPN per Windows o Mac. Quindi crea un account o accedi con le tue informazioni; Cerca una rete o fai clic su “Connessione rapida” per accedere a un server in un’altra regione;

Dopo la connessione, l’app Proton VPN visualizzerà i dettagli sul server, la posizione e l’indirizzo IP;

Apri il browser che preferisci e accedi alla versione web di Telegram. Assicurati che l’elemento Proton VPN sia visualizzato sullo schermo in quanto segnala che la VPN è in uso. Per disconnettersi, cliccare sull’icona e premere il relativo pulsante.



Come utilizzare la VPN su Telegram con il browser Opera

I browser Opera e Opera GX hanno una funzione VPN integrata. In questo modo è possibile attivare la funzione e accedere alla versione web di Telegram senza la necessità di scaricare altri software specifici. Controllalo passo dopo passo: