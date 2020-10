Come verificare la versione di NET Framework installata nel PC

La Microsoft ha effettuato varie ottimizzazioni per i programmatori durante gli anni, specialmente per incoraggiare lo sviluppo per i loro sistema operativo Windows.

L’esempio più pratico? Il NET Framework. Nato ai tempi di Windows XP, il NET serve appunto ad offrire un linea diretta e principale ad ogni sviluppatore che ha intenzione di offrire un utile programma per il sistema operativo, sfruttando una libreria centrale. Insomma, come è andata a finire con le DirectX e i videogiochi d’oggi!

Per molto tempo il NET Framework è stata la spina dorsale di molti programmi. Anche se nel tempo è stato messo un po’ da parte, non è stato smantellato del tutto: a cominciare da alcune edizioni di Windows ad esempio, è già preinstallato. Ma le versioni sono tante, ed anche se Windows 10 è l’ultimo sistema operativo in circolazione, non è detto che ha a disposizione già la versione di NET necessaria già installata. Per questo, può essere necessario controllare quale versione del NET Framework è disponibile (visto che, soprattutto, alcuni programmi non dicono chiaramente quale versione è necessaria installare…ne notificano solo l’assenza).

In questa guida vi spiegheremo come ottenere tutte le ultime informazioni sulla versione installata del NET Framework, direttamente nel vostro sistema operativo Windows 10.

Come verificare la versione di NET Framework installata

Usate PowerShell.

Uno dei metodi più affidabili è usare PowerShell, in poche parole la versione avanzatissima del Prompt dei comandi. E’ possibile trovarlo cercandolo nel menù start o cliccando con il tasto destro sempre su quest’ultimo. Scegliete sempre di aprirlo come Amministratore. Una volta che il programma è aperto, digitate questo comando:

Get-ChildItem ‘HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP’ -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match ‘^(?!S)\p{L}’} | Select PSChildName, version

Nel caso potete anche copiarlo ed incollarlo. Se non viene incollato con il classico CTRL+V, potete sempre cliccare con il tasto destro e selezionare “Incolla” nella schermata.

Apparirà una lista di versioni di NET Framework installate in Windows 10.

Usate uno Script applicabile a PowerShell.

Se non siete sicuri del risultato ottenuto, potete usare uno script scritto da un utente esterno. Esiste infatti un piccolo programma scritto in GitHub (per il quale potete sempre controllare, nel caso, se è affidabile) chiamato “DotNetVersionLister”. Potete comunque richiamarlo da PowerShell tramite il suo nome. Ecco il comando che potete scrivere:

Install-Module -Name DotNetVersionLister -Scope CurrentUser #-Force

Vi verrà notificato che lo script non è ufficiale e può comportare dei rischi. Confermate l’installazione (premendo Y e premendo invio) e ripetete l’operazione una volta che vi sarà chiesto di nuovo d’installare lo script.

Adesso tutto quello che va scritto è questo:

Get-STDotNetVersion

E comparirà una lista un po’ più comprensibile sull’esistenza delle versioni NET Framework installati.

Controllate l’ultima versione del NET Framework nel registro.

Il registro conserva attualmente le versioni di NET Framework installate nel sistema, in particolare rende evidente l’ultima versione in uso.

Cliccate con il tasto destro su start ed aprire Esegui (o usate la combinazione WIN+R) e digitate “Regedit”. Nel registro di sistema, seguite questo percorso. Fate presente che potete anche incollarlo direttamente nella barra, presente sotto File-modifica-visualizza e così via:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP

Comparirà la lista delle versioni installate. L’ultima disponibile nella cartella è la versione più attuale. Aprendo quella chiave troverete un valore chiamato “Version” che riporta la precisa versione installata nel sistema.

Usate il Prompt dei comandi (o Command Prompt).

Un altro metodo più semplice è usare il Prompt dei comandi. Cliccate con il tasto destro su start (o cercate il prompt stesso all’interno di start) ed avviate il programma sotto Amministratore. Digitate o incollate questo comando:

reg query “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Net Framework Setup\NDP” /s

Vi verrà presentata una lista di tutte le versioni installate. Sotto la chiave “Version” sarà presente la versione precisa installata.