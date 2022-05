Con Telegram si possono inviare criptovalute tramite blockchain

Gli utenti di Telegram ora possono scambiarsi criptovalute, specifica i toncoin sviluppato dalla piattaforma The Open Network (TON).

Grazie a Blockchain con tecnologia blockchain o registro distribuito le valute virtuali possono contare sulle loro transazioni e sull’archiviazione o custodia con la massima sicurezza, che può consentire, come accadrà ora tramite Telegram, transazioni e invio di denaro con la massima sicurezza.

Nel caso del toncoin di valuta virtuale, la piattaforma TON che lo ha sviluppato permette di inviare una certa quantità di questa criptovaluta direttamente da una chat di Telegram. senza, in aggiunta, un addebito aggiuntivo di commissioni. L’invio è semplice come l’invio di un’immagine, poiché funziona come se fosse un file allegato al messaggio.

Gli utenti devono aggiungi il bot Telegram Wallet (o portafoglio virtuale) al menu dove vengono visualizzati i file condivisibili, che permetteranno di acquisire unità toncoin tramite carta di credito, scambiare o trasferire da altri portafogli virtuali.

Lo ha annunciato la stessa piattaforma TON attraverso il suo account Twitter, incluso un video esplicativo su come funziona.

Ora puoi inviare #Toncoin direttamente nelle chat di Telegram! È un nuovo modo per inviare Toncoin senza commissioni di transazione a qualsiasi utente di Telegram. Con questo servizio, non dovrai più inserire indirizzi di portafoglio lunghi e attendere conferme. Guarda il video e prova la nuova funzionalità! pic.twitter.com/EtXSMFTJj6 — TON (@ton_blockchain) 26 aprile 2022

TON ne ha approfittato la piattaforma open source che Telegram stessa aveva sviluppato per consentire operazioni con le criptovalute, ma che ha abbandonato nel 2020 a causa delle pressioni esercitate dalla Stock Exchange Commission (SEC, equivalente negli Stati Uniti alla National Securities Market Commission in Spagna) con una propria valuta, il Gram.

Nonostante l’abbandono di tale iniziativa, un gruppo di sviluppatori della nuova società TON (che inizialmente stava per Telegram Open Network) ha preso il testimone, ribattezzato Gram come toncoin, ha lanciato la suddetta criptovaluta con un’offerta iniziale che ha fruttato più di 1,7 miliardi di dollari nelle sue acquisizioni.