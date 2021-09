Condividere Internet tramite WiFi, Bluetooth o USB su iPhone e Android

È un’azione comune. Vai a casa di qualcun altro e, appena arrivi, cerchi il segnale WiFi più vicino . Se c’è fiducia, chiedi direttamente qual è il punto di accesso WiFi lì e la password, se ce n’è una. E il fatto è che non importa quanti dati mobili hai, non fa male usare la connessione Internet più vicina. Ma quando non esiste tale fonte, come accedere alla rete? Il tuo smartphone consente di creare un punto di accesso e quindi condividere Internet da iPhone e dispositivi Android. Se disponi di un piano dati generoso o illimitato sarai in grado di condividere Internet con altri dispositivi.

Entrambi gli smartphone iPhone e Android accedono a Internet tramite WiFi o dati mobili. La seconda fonte, i dati mobili, può essere utilizzata per offrire Internet ad altri dispositivi se non ci sono altre connessioni nelle vicinanze. Puoi condividere Internet tramite iPhone o Android tramite lo stesso WiFi, tramite Bluetooth o tramite cavo USB. In tutti e tre i casi, i tuoi dati mobili verranno utilizzati per accedere a Internet da un tablet, un computer o una smart TV.

Condividi Internet da iPhone

Hai un iPhone con copertura mobile, un piano dati mobile e hai bisogno di una connessione Internet per la tua TV, computer, tablet o altro dispositivo. Poiché non hai accesso a Internet nelle vicinanze tramite WiFi, l’opzione migliore è per rendere quell’iPhone un punto di accesso WiFi . Pertanto, il tuo iPhone semplificherà la connessione a Internet di altri dispositivi.

Renderlo possibile è molto semplice. Tuttavia, tieni presente che la batteria del tuo iPhone durerà meno tempo e consumerà dati mobili. Altrimenti, non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Dal tuo iPhone, vai a Impostazioni> HotSpot Personale . Una volta lì, attiva l’opzione Consenti ad altri di connettersi . Se non riesci a trovare questa funzione, puoi cercarla nel motore di ricerca Impostazioni.

Il modo più comodo per condividere Internet dal tuo iPhone è utilizzare la connettività Wi-Fi. Tuttavia, puoi anche utilizzare Bluetooth o USB. Se scegli WiFi o Bluetooth, devi attivare queste connessioni nella loro sezione specifica delle Impostazioni . Non è necessario averli entrambi attivati ​​né sono incompatibili

Quando si attiva il punto di accesso WiFi, verrà visualizzata una password generata automaticamente. Quando vuoi connetterti a quel punto WiFi da un altro dispositivo, dovrai cercare il nome assegnato al tuo iPhone e, infine, la password mostrata lì.

Se accedi tramite Bluetooth, dovrai collegare l’iPhone all’altro dispositivo. Infine, tramite USB la connessione è immediata, anche se ti verrà chiesto dal tuo iPhone se ti fidi del dispositivo che hai collegato.

Condividi connessione da Android

Stessa situazione della condivisione di Internet con iPhone. Hai uno smartphone Android, che si tratti di Xiaomi, Samsung, OPPO o di un’altra marca. Devi connettere il tuo televisore, computer, tablet o altro dispositivo a Internet e, poiché non c’è Internet nelle vicinanze, non hai altra scelta che per sfruttare il tuo piano dati mobile .

Come ho detto con l’iPhone, se utilizzi uno smartphone Android come punto di accesso WiFi, la durata della batteria ne risentirà. E, naturalmente, consumerà dati mobili. Tenetene conto per non oltrepassare il limite, se ce n’è uno.

Dal tuo smartphone Android, scorri il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Verranno visualizzati i collegamenti o le impostazioni rapide . Quindi fare clic su Punto di accesso . Se non è disponibile, fare clic su Modifica e aggiungere Punto di accesso .

Come quando si condivide Internet da iPhone, è possibile scegliere di condividere la connessione tramite WiFi, Bluetooth o cavo USB. L’opzione più comoda è la prima. Per questo è necessario aver attivato Connettività WiFi . E quando attivi l’Access Point, scegli l’opzione WiFi Access Point . In alcune versioni di Android è possibile modificare il nome in WiFi Zone . È inoltre possibile configurare il punto di accesso WiFi Android da Impostazioni> Reti e Internet> Hotspot Wi-Fi / Condivisione connessione .

Da un altro dispositivo, quando attivi il WiFi vedrai il nome del tuo Android nell’elenco. Scegli quell’opzione e poi digita la password indicata sul tuo smartphone Android. Hai già una connessione Internet