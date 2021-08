Cosa sono i Vtuber

In Giappone, gli youtuber di carne e ossa non sono gli unici in grado di avere milioni di followers. Dall’emergere della pandemia, il fenomeno Vtubers ha solo guadagnato popolarità, arrivando oltre i confini del Paese asiatico. Questi sono personaggi virtuali che sono diventati delle vere celebrità di Internet

Kizuna AI è il più grande riferimento della tendenza Vtubers. È una giovane donna giapponese, indossa un fiocco rosa gigante, ha i capelli lunghi e un fiocco sul petto. Ha un’energia e un carisma invidiabili. Tuttavia, non è una persona reale, ma un avatar 3D interattivo che prende vita grazie alla realtà virtuale e all’intelligenza artificiale.

Con sorpresa di molti che sono ancora al di fuori del mondo Vtubers, Kizuna AI ha più di 4 milioni di abbonati sui suoi tre canali YouTube. Carica video regolarmente, trasmette in diretta quasi ogni settimana, partecipa a programmi televisivi e si esibisce persino in eventi a pagamento insieme a star della cultura pop.

Kizuna AI, uno dei Vtuber più popolari

Kizuna AI, raccogli milioni. I tuoi fan non esitano a pagare nella funzione Superchat per avere i tuoi messaggi in primo piano nelle loro trasmissioni in diretta. In effetti, Playboard di YouTube ha riportato che sette dei primi 10 generatori di entrate Superchat nel mondo erano Vtuber giapponesi.

Ma come molti altri modelli di business, quello dei Vtuber si estende sotto una strategia transmediale. Si va dai videogiochi al merchandising attraverso presentazioni a eventi, serie e film . Oltre a collaborare con diverse aziende che fungono da sponsor

Sebbene il contenuto sia generato in giapponese, generalmente gli stessi fan sono incaricati di tradurlo per aiutare l’espansione globale. Si stima che il numero attuale di Vtuber superi 10.000 con una forte crescita nel sud-est asiatico e in America Latina, cosa che farebbe crescere molto di più questo fenomeno.

Dietro ai protagonisti di questo mondo ci sono società che si occupano del loro sviluppo e della loro esplorazione commerciale. Kizuna AI, ad esempio, fa parte di Kizuna AI Inc., una sussidiaria della società giapponese Activ8 sebbene queste informazioni siano spesso poco conosciute.

I responsabili di Kizuna AI dicono che è un personaggio completamente digitale, animato e autonomo. Tuttavia, si ritiene che dietro di lei ci sia un nutrito team operativo di produttori, animatori, doppiatrici, sviluppatori e montatori video che “danno vita” alla giovane giapponese virtuale.

Ma non solo le grandi aziende creano Vtubers. In passato, la creazione di un personaggio così animato richiedeva attrezzature di “qualità hollywoodiana” che costavano migliaia di dollari. Oggi, con programmi come Live2D Cubism quasi chiunque può diventare un Vtuber con attrezzature moderatamente accessibili.