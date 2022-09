Errore 306 di Steam VR in Windows [Risolto]

Steam VR è uno strumento straordinario che consente agli utenti di Steam di visualizzare e godersi i contenuti VR su Windows o qualsiasi altro dispositivo compatibile. È possibile accedere allo strumento Steam VR su HTC Vive, visore Windows Mixed Reality, Oculus Rift o qualsiasi altro visore o controller compatibile con esso.

Tuttavia, durante l’avvio di Steam VR su un sistema, sullo schermo viene visualizzato l’errore 306. Questo errore ha colpito molti utenti e se sei uno di loro alla ricerca di una soluzione rapida per il problema, sei nel posto giusto. Abbiamo una guida perfetta per te che ti aiuterà con la correzione dell’errore 306 di Steam VR e ti farà anche conoscere i motivi che lo causano.

Come correggere l’errore 306 di Steam VR in Windows 10

L’avvio di Steam VR può causare l’errore 306 che afferma che l’inizializzazione di Steam VR non è riuscita per motivi sconosciuti. Questo codice di errore può apparire sullo schermo per vari motivi. Alcune di queste cause sono brevemente descritte di seguito:

Una versione obsoleta del software è uno dei motivi principali che può causare l’errore 306. Un aggiornamento del software dell’auricolare è importante quanto mantenere aggiornato il software dell’applicazione. Quindi, tieni il passo con la nuova versione della tua GPU.

è uno dei motivi principali che può causare l’errore 306. Un aggiornamento del software dell’auricolare è importante quanto mantenere aggiornato il software dell’applicazione. Quindi, tieni il passo con la nuova versione della tua GPU. Un altro motivo che causa l’errore è un problema di connessione . Assicurati che il visore VR sia collegato a una porta della scheda grafica per ottenere il corretto funzionamento del visore senza errori.

. Assicurati che il visore VR sia collegato a una porta della scheda grafica per ottenere il corretto funzionamento del visore senza errori. L’altra eventuale causa è un driver grafico obsoleto che può causare problemi di compatibilità di Steam VR con il sistema e quindi l’errore.

che può causare problemi di compatibilità di Steam VR con il sistema e quindi l’errore. Un altro motivo che è stato visto come la causa principale è la versione beta di Steam. Se gli utenti hanno una conoscenza inadeguata su quando abilitare e disabilitare la versione beta, può sicuramente causare alcuni problemi.

Ora che sei a conoscenza dell’errore e dei motivi alla base, è il momento di risolvere il problema utilizzando alcuni metodi efficienti. Ma prima assicurati di riavviare il sistema e il visore VR. Questo passaggio in anticipo può aiutare a correggere i bug e forse anche l’errore. Ora che hai riavviato entrambi, inizia con i metodi indicati di seguito

Verifiche preliminari

La prima cosa da fare quando si verifica un errore come 306 su Steam VR è verificare se il tuo sistema è compatibile con VR. In caso contrario, potrebbe essere la causa per cui viene visualizzato un errore sullo schermo del sistema. Quindi, controlla i requisiti come sono indicati di seguito:

I requisiti minimi per il sistema operativo che sono necessari includono Windows 7 SP1, Windows 8.1 o versioni successive e Windows 10 .

che sono necessari includono . Per il processore i requisiti includono Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 equivalente o superiore .

i requisiti includono . L’altro requisito è la memoria che deve essere almeno 4 GB di RAM.

che deve essere almeno Poi arriva la grafica: i requisiti minimi sono NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 equivalente o superiore . Mentre i requisiti raccomandati sono NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 equivalente o superiore .

i requisiti minimi sono . Mentre i requisiti raccomandati sono . Connessione internet a banda larga.

Metodo 1: risoluzione dei problemi di connessione del cavo

Come accennato in precedenza nelle cause dell’errore 306, anche i cavi collegati in modo errato possono essere uno dei motivi di questo problema. Se il tuo cavo VR è collegato a una porta HDMI secondaria, potresti voler collegarli alla porta principale per risolvere questo problema. È possibile correggere la connessione alla porta utilizzando i passaggi indicati di seguito:

1. Scollegare i cavi dal porta secondaria.

2. Ora, collega il cavo VR alla porta primaria.

3. Collegare il monitor tramite porta secondaria della scheda grafica.

4. Ora chiudi l’Applicazione Steam VR.

Una volta completati tutti i passaggi, riavvia il sistema e avvia Steam VR per verificare se l’errore è stato risolto.

Metodo 2: eseguire l’avvio pulito

L’esecuzione di un avvio pulito aiuterà il tuo sistema a risolvere eventuali problemi con esso e a riavviarlo con driver e programmi minimi. L’avvio pulito aiuta anche a risolvere eventuali problemi di compatibilità che potrebbero essere presenti con il software per risolvere l’errore.

I driver obsoleti sono un altro motivo per cui il dispositivo VR mostra problemi di incompatibilità e quindi causa l’errore. Pertanto, l’aggiornamento dei driver non solo protegge il tuo dispositivo dall’errore 306 di Steam VR, ma aiuta anche contro virus di qualsiasi tipo. Quindi, ogni tanto controlla i driver di sistema. Puoi aggiornarli manualmente con l’aiuto della nostra guida su come aggiornare i driver di dispositivo su Windows 10.

Metodo 4: disinstallare i driver USB

Nel caso in cui i driver USB siano danneggiati sul tuo sistema, possono causare vari errori sul tuo sistema e interferire con l’avvio di Steam VR. La disinstallazione di questi driver, tuttavia, aiuta molto a migliorare la gestione dei driver e alla fine ti aiuta a gestire l’errore 306. Segui i passaggi seguenti per sapere come disinstallarli:

1. Vai in Gestore dispositivi e fare clic su Aprire.

2. Ora individua e Tastiere.

3. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver e selezionare Disinstalla dispositivo.

Una volta completata la disinstallazione, riavvia il dispositivo, quindi avvia Steam VR per verificare se l’errore persiste.

Metodo 5: modifica le impostazioni di Steam VR

Un’altra correzione dell’errore 306 di Steam VR è possibile modificando alcune impostazioni delle proprietà di Steam VR. Questo può essere fatto selezionando la versione beta per l’attivazione della VR. Quando lo fa, lascia che Steam VR lo aggiorni e questo alla fine ti aiuterà a correggere l’errore. Ora puoi utilizzare i seguenti passaggi per modificare Steam VR in beta:

1. Apri Steam app

2. Seleziona LIBRARY e cerca il SteamVR tools.

3. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su SteamVR strumento e selezionare Proprietà.

4. Ora vai al menu BETA

5. Sotto Seleziona la versione beta per la quale desideri attivare, selezionare il beta – Aggiornamento beta di Steam VR

Ora attendi che Steam VR si aggiorni e controlla l’errore 306.

Metodo 6: disinstallare Natural Locomotion

La locomozione naturale è un’applicazione molto utile per giocare in VR. Per le persone che si sentono male mentre usano un dispositivo VR, la locomozione naturale può essere molto utile. Ma l’utilizzo dell’app può causare il codice di errore 306 causato dall’incompatibilità tra il driver e la versione beta di Steam VR. Quindi, puoi provare a disinstallare la locomozione naturale e utilizzare Motion Smoothing invece con l’aiuto dei passaggi indicati di seguito:

1. Vai nel Pannello di controllo

2. Selezionare Programmi e caratteristiche.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Neural Locomotion app e selezionare Disinstalla