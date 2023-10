Errore 7017 di Amazon Prime Video [Risolto]

Lo streaming di film e serie è divertente, ma incorrere in errori sicuramente non lo è. Se stai riscontrando l’errore 7017 di Amazon Prime, potresti chiederti di cosa si tratta in realtà e, soprattutto, come risolverlo. In questo articolo imparerai il significato di questo errore, le sue cause e come risolverlo. Quindi tuffiamoci nella letttura!

Come risolvere l’errore 7017 di Amazon Prime

Errore 7017, noto anche come Il video sta impiegando più tempo del previsto, è un codice di errore che può verificarsi durante lo streaming di contenuti su Amazon Prime Video utilizzando il browser web. Questo errore indica in genere un ritardo nel caricamento o nella riproduzione del contenuto video selezionato. Per risolvere questo problema, leggi la nostra guida fino alla fine per un elenco completo delle soluzioni.

Risposta rapida Per goderti lo streaming video Amazon ininterrotto, disabilita tutte le estensioni del browser: 1. Apri Chrome e fai clic in alto a destra sulla icona delle estensioni (icona puzzle) 2. Fare clic su Gestisci estensioni. 3. Ora disattiva tutte le estensioni.

Quali sono le cause dell’errore 7017 di Amazon Prime?

Errore Amazon Prime 7017, Il video sta impiegando più tempo del previsto può derivare da varie cause, portando a esperienze di streaming interrotte. Questi includono:

Problemi di connettività

Problemi del server

Browser obsoleto

VPN o proxy

Firewall di rete

Dati corrotti

Estensioni del browser

Inizieremo con alcune soluzioni preliminari per la risoluzione dei problemi, quindi continueremo con altri metodi. È possibile che il metodo di base possa risolvere il problema, quindi non saltare alcun metodo.

Metodo 1: correzioni preliminari della risoluzione dei problemi

Prima di tentare qualsiasi soluzione avanzata, assicuriamoci di aver provato i metodi preliminari. È perché a volte una soluzione molto semplice può risolvere il problema.

Controlla la connessione Internet: Verifica una connessione Internet stabile e affidabile per uno streaming senza interruzioni.

Verifica una connessione Internet stabile e affidabile per uno streaming senza interruzioni. Riavvia il browser: Aggiorna il browser o riavvialo per risolvere problemi temporanei.

Aggiorna il browser o riavvialo per risolvere problemi temporanei. Controlla i server di Amazon: Conferma lo stato dei server di Amazon per escludere problemi relativi al server. Basta visitare un sito di rilevamento dei guasti, come Down Detector, e verificare se i server funzionano correttamente. In caso contrario, puoi attendere che gli sviluppatori risolvano i problemi.

Conferma lo stato dei server di Amazon per escludere problemi relativi al server. Basta visitare un sito di rilevamento dei guasti, come Down Detector, e verificare se i server funzionano correttamente. In caso contrario, puoi attendere che gli sviluppatori risolvano i problemi. Prova un browser Web diverso: A volte, il problema potrebbe essere specifico del browser che stai attualmente utilizzando. Passando a un browser diverso, puoi eliminare eventuali problemi relativi al browser e potenzialmente goderti uno streaming ininterrotto.

Metodo 2: svuota cache e cookie

Cancellare la cache e i cookie accumulati può aiutare a prevenire qualsiasi interferenza con lo streaming. Ecco come risolvere l’errore 7017 di Amazon Prime cancellandoli:

Nota: in questo tutorial utilizziamo il browser Chrome, quindi i passaggi potrebbero differire leggermente se utilizzi un browser diverso.

1. Apri Chrome e fai clic su tre punti nell’angolo in alto a destra.

2. Fare clic su Più strumenti e quindi fare clic su Cancella dati di navigazione.

3. Seleziona le caselle accanto a ciò che desideri eliminare.

4. Fare clic su Cancella i dati.

Metodo 3: aggiorna il browser

Mantenere le cose aggiornate è essenziale. Pertanto, assicurati che il browser che stai utilizzando sia aggiornato per correggere l’errore 7017 di Amazon Prime.

1. Apri Chrome e fai clic su tre punti nell’angolo in alto a destra.

2. Fare clic su Impostazioni.

3. Nella barra laterale sinistra, scorrere verso il basso e fare clic su A proposito di Chrome.

4. Chrome verificherà automaticamente la disponibilità dell’aggiornamento. Se è disponibile, un pulsante Aggiorna Google Chrome apparirà. Fai clic su questo pulsante per aggiornare il tuo browser Chrome.

Una volta aggiornato, riavvia il browser Chrome e controlla di nuovo se il problema è stato risolto.

Metodo 4: disabilita VPN o proxy

Le reti private virtuali (VPN) e i proxy a volte possono creare problemi con lo streaming. Se utilizzi servizi VPN o proxy, disattivali temporaneamente per vedere se questo risolve il problema. Per fare ciò, leggi la nostra guida su Come disattivare VPN e proxy su Windows 10.

Metodo 5: disabilita tutte le estensioni del browser

A volte le estensioni del browser possono essere un po’ dannose e potrebbero causare l’errore. Quindi, è il momento di concedere loro un timeout per l’errore 7017 di Amazon Prime. Ecco come farlo:

1. Apri Chrome e nell’angolo in alto a destra, a sinistra dell’icona di download, vedrai un estensione icona (puzzle icona). Cliccaci sopra.

2. Fare clic su Gestisci estensioni.

3. Ora spegni tutto estensioni.

4. Vai di nuovo al sito web dei video di Amazon Prime, aggiornalo e controlla se il problema è stato risolto.

Metodo 6: contattare l’assistenza

Se nessuno dei metodi sopra indicati funziona, puoi provare a contattare il supporto di Amazon Prime Video per assistenza.

Ci auguriamo che questo articolo ti abbia aiutato a imparare come risolvere Errore Amazon Prime 7017. Sentiti libero di condividere con noi e con gli altri quale metodo si è rivelato efficace per te. Se, tuttavia, riscontri ancora problemi relativi a questo errore, non esitare a utilizzare la sezione commenti qui sotto.