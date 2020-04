Giochi per viaggiare in numerosi parti del mondo senza uscire di casa

Il coronavirus ci sta obbligando a restare a casa. Il problema è che questa non sarà una questione di poche settimane, ma vogliamo che duri per mesi e persino anni. Viaggiare finirà per noi durante una buona stagione, quindi dobbiamo scegliere mezzi alternativi, altri modi per fuggire e trovarci in luoghi in cui non possiamo calpestare .

A Softonic attiriamo l’immaginazione e ti offriamo quei giochi per viaggiare in numerous parti del mondo senza uscire di casa . Per rendere la quarantena più facile e più sopportabile.

Watch Canines

Iniziamo questo articolo con il franchising Ubisoft Watch Canines . In attesa dell’uscita di Legion, che si trova praticamente a Londra, finora abbiamo rilasciato due price. Il primo si svolge nella città di Chicago con un tono scuro e meno divertente, mentre il secondo ci porta a San Francisco con un tocco più colorato e teppista.

Entrambe le puntate sono affascinanti per visitare le città di Chicago, San Francisco e dintorni. In effetti, sono stati fatti così tanti video e foto per rendere il secondo che persino i monumenti più iconici e parti della città sono stati ricreati in modo molto dettagliato, come se fosse la vita reale. Forse il momento più divertente è stato messo da un utente che ha giocato e visto dalla sua finestra la stessa posizione che aveva nel videogioco. Period a casa sua, ma nel mondo virtuale!

Grand Theft Auto

Se vuoi viaggiare in città virtuali, la saga Grand Theft Auto è perfetta per questo. Certo, qui non abbiamo i veri nomi, ma altri inventati per inventare in modo da non danneggiare la sensibilità di nessuno; tuttavia, non vi è dubbio che queste città digitali siano basate su città reali, con monumenti identici, luoghi simili e una lunga eccetera.

Advert esempio, abbiamo che Liberty Metropolis la città di GTA Three e GTA IV tra gli altri, è una vera ricreazione di New York con i suoi ponti, viali e persino edifici emblematici. D’altra parte, in GTA V il titolo più venduto della storia, abbiamo Los Santos che rappresenta la contea di Los Angeles in tutto il suo splendore , mentre Vice Metropolis fa lo stesso con Miami . Non sono le città reali, ma è chiaro che si basano su di esse.

Sleeping Canines

Siamo spiacenti che Sleeping Canines non sia un titolo così noto, soprattutto quando si tratta di un vero gioco nel mondo aperto. Il suo sviluppo ha attraversato un processo tumultuoso per diversi anni, ma alla nice è arrivato sul mercato offrendo un divertente gioco di arti e azioni marziali, il tutto con la città di Honk Kong sullo sfondo.

La ricreazione che viene fatta di questa mastodontica città asiatica è incredibile. Saremo in grado di vedere le principali località della città, anche se avvertiamo anche che concede le proprie licenze artistic. Dopotutto, l’intero titolo ruota attorno alle avventure di Wei Shen un agente sotto copertura nelle triadi cinesi. Pertanto, ci stancheremo di visitare gli inferi della città, dove droga, prostituzione, omicidi e criminalità organizzata sono all’ordine del giorno. Ma quello che ho detto: appare anche la città normale, quindi non preoccuparti.

Yakuza

Sebbene Yakuza fosse originariamente una saga esclusiva per console, è vero che grazie alle versioni rimasterizzate / remake ci stiamo divertendo su PC. Questo è un lusso, poiché non solo consente a Yakuza di giocare nelle squadre, ma anche di migliorare l’intera sezione tecnica grazie alla potenza offerta dalle migliori schede grafiche.

La saga di Yakuza non è sviluppata come story in una vera ricreazione, ma ne è ispirata. In questo modo, tutto ciò che vediamo nel quartiere virtuale di Kamurocho dove si svolge l’azione del videogioco, è in realtà il quartiere di Kabuchiko un luogo che esiste all’interno di Tokyo . In particolare, questa zona è il quartiere a luci rosse della città, situato a Shinjuku e noto per essere il luogo in cui membership di hostess, discoteche, casinò, membership, ecc. Sono all’ordine del giorno. . E sì, anche dove frequenta lo yakuza.

Il gioco ricrea con molta cura gli edifici, le piazze e le insegne al neon intorno al quartiere reale. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che si tratta di ricreazioni immaginarie per scatenare la mafia giapponese. Lo yakuza è al centro di tutto, quindi preparati advert entrare nel mondo del crimine organizzato.

SimCity

Sì, hai letto SimCity e la prima cosa che hai pensato è: “Non ne vale la pena!”. Bene, ha un trucco, non lo negheremo, e questo perché SimCity non è basato su nessuna città specifica … ma tutto allo stesso tempo!

Creato nel 1989 da Maxis e attualmente di proprietà di Digital Arts, questo franchising è uno dei più conosciuti nel mondo dei videogiochi proprio perché è in grado di creare la città dei tuoi sogni da zero . E sì, questo embrace anche la progettazione della città in cui potresti vivere. Ti piacerebbe essere a Madrid e non esiste un videogioco che lo ricrea? Bene, devi tirare la tua immaginazione e farla da zero. Alla nice della giornata, l’unico limite che troverai in questo videogioco è quello che ti mette la testa.

Murderer’s Creed

Qui non viaggiamo solo verso altre città, ma viaggiamo anche nel tempo. La saga di Murderer’s Creed è un esempio di come ricreare le città più iconiche del mondo nel mondo virtuale. Inoltre, non li visiteremo solo attraverso le sue strade e le sue piazze, ma anche attraverso i suoi tetti e i suoi punti più alti, il che offre una prospettiva incredibile per vedere la mappatura.

È difficile mantenere una puntata specifica all’interno della saga, quindi elencheremo le posizioni su cui si basa ogni gioco principale.

Murderer’s Creed : la Terra Santa e tutti i suoi dintorni, da Damasco a Gerusalemme.

: la Terra Santa e tutti i suoi dintorni, da Damasco a Gerusalemme. Murderer’s Creed 2 : il gioco che ha portato la saga alla celebrità, grazie in gran parte alla padronanza raggiunta ricreando città come Firenze (dove si svolge la maggior parte della trama), Venezia o Monteriggioni (che è inchiodato alla vita reale).

: il gioco che ha portato la saga alla celebrità, grazie in gran parte alla padronanza raggiunta ricreando città come Firenze (dove si svolge la maggior parte della trama), Venezia o Monteriggioni (che è inchiodato alla vita reale). Murderer’s Creed: The Brotherhood : Se vuoi viaggiare a Roma 500 anni fa, questa rata è perfetta.

: Se vuoi viaggiare a Roma 500 anni fa, questa rata è perfetta. Murderer’s Creed Revelations : un’opportunità lussuosa per visitare l’odierna Istanbul con tutte le sue cattedrali, chiese, moschee e molto altro (e anche città e paesi circostanti).

: un’opportunità lussuosa per visitare l’odierna Istanbul con tutte le sue cattedrali, chiese, moschee e molto altro (e anche città e paesi circostanti). Murderer’s Creed 3 : Stati Uniti 300 anni fa. Non c’period molto ed è giocato con l’immaginazione, ma ne vale la pena.

: Stati Uniti 300 anni fa. Non c’period molto ed è giocato con l’immaginazione, ma ne vale la pena. Murderer’s Creed Unity : viaggiare nella Francia della Rivoluzione è un lusso che possiamo fare in questa puntata. In effetti, la cosa migliore di Unity è proprio la sua ricreazione di Parigi dalla nice del XVIII secolo.

: viaggiare nella Francia della Rivoluzione è un lusso che possiamo fare in questa puntata. In effetti, la cosa migliore di Unity è proprio la sua ricreazione di Parigi dalla nice del XVIII secolo. Murderer’s Creed Syndicate : Londra vittoriana in tutta la sua espressione. Se vuoi fare un salto di fiducia dalla cima del Massive Ben, con questa puntata sarai in grado di farlo.

: Londra vittoriana in tutta la sua espressione. Se vuoi fare un salto di fiducia dalla cima del Massive Ben, con questa puntata sarai in grado di farlo. Murderer’s Creed Origins : Visita le piramidi dell’antico Egitto e le sue principali città 2000 anni fa. Sembra buono, vero?

: Visita le piramidi dell’antico Egitto e le sue principali città 2000 anni fa. Sembra buono, vero? Murderer’s Creed Odyssey : Antica Grecia come non abbiamo mai visto prima. Dove sono sorti tutti i miti e le epopee e hanno dato le voci attuali che conosciamo oggi in tutto il mondo.

Cities Skylines

Ecco un piccolo “trucco”. Come con SimCity, in Cities Skyline non abbiamo una ricreazione di città all’interno del videogioco, ma le creiamo. Vale a dire, è tempo di fare il tuttofare, acquisisci un po ‘di creatività e colpisci il vaso per far avanzare la città dei tuoi sogni, che può essere una fedele simulazione del tuo vero.

Cosa vivi a Cadice e vuoi creare la coppetta d’argento con tutto il suo splendore? Bene, tranquillo, poiché ci sono anche possibilità per porti, spiagge e terrazze. Cosa vieni da Siviglia e vuoi vedere passare il fiume Guadalquivir? Bene, ci sono anche possibilità per il fiume di adattarsi alla nostra costruzione. L’unico obiettivo è la tua testa .

Flight Simulator

We love Flight Simulator . Di gran lunga, è uno dei videogiochi più originali che esistano, dal momento che non si tratta solo di sapere come far volare un aereo, ma anche di portare tutto questo a un livello più realistico. E sì, con aeroporti inclusi.

Qui potremo vedere centinaia di città dall’alto, una visione un po ‘speciale e una a cui non siamo abituati nei videogiochi (o nella vita reale, tutto è detto). Inoltre, osserveremo anche aeroporti, piste di atterraggio e molti altri elementi identificativi che suoneranno poco dopo che sarai uno di quelli che volano di tanto in tanto.

Per curiosità, la nuova puntata di Flight Simulator è attualmente in fase di sviluppo e ti permetterà di navigare nei cieli dell’intero pianeta . Sembra uno dei grandi giochi dei prossimi anni, soprattutto se si considera che tutte le immagini sono state prese by way of satellite tv for pc.

LEGO Marvel’Avengers

Si possono vedere le determine di LEGO e pensare che siano destinate al pubblico di un bambino. Tuttavia, nulla potrebbe essere più lontano da quello. LEGO si è innamorato di milioni di generazioni per decenni e, sebbene abbia iniziato concentrandosi sul più piccolo, oggi le sue cifre sono già per tutte le età … e anche i suoi prodotti correlati.

I videogiochi LEGO sono davvero avvincenti. Se non hai mai avuto l’opportunità di giocarne uno, ti consigliamo di acquistarne uno e divertirti. Tra tutti quelli che ci sono, terremo quello che meglio si adatta a questo articolo: LEGO Marvel Avengers .

Questo titolo in questione riguarda la stessa cosa che potremmo vedere nel movie ufficiale, ovvero i Vendicatori che combattono contro Loki e la compagnia. E dove si svolge tutta l’azione? Bene, a New York Metropolis, come ben ricordi. Sì, vedremo New York realizzata nelle figurine LEGO e con quel tocco comico. Come possiamo non raccomandarlo?

Name of Responsibility

Con Name of Responsibility c’è qualche trucco in questo articolo, non lo negheremo. Il videogioco è ambientato geograficamente in dozzine di luoghi, dal nucleare Chernobyl (incredibile quella missione nella prima Trendy Warfare) al Paris of Name of Responsibility Trendy Warfare 3 (dove vediamo cadere la Torre Eiffel, un’intera dichiarazione di intenti di ciò che questa terza parte supponeva).

Name of Responsibility è sempre stata una fantasia di potere, quella in cui l’arma appare in primo piano e si spara solo senza pensare molto. Tuttavia, volevamo portarlo sulla scena perché pensiamo che sia buono il modo in cui l’ambiente reale viene utilizzato per dare contesto al suo discorso di guerra. E sì, molte parti si trovano nel Medio Oriente che per una ragione Trendy Warfare parte dalla premessa della guerra moderna (che è dove si svolge).

Want for Pace ​​

Chiudiamo questo articolo con Want for Pace ​​che è ancora un caso simile a Grand Theft Auto. E ci spieghiamo. In GTA, tutti sanno che Liberty Metropolis è New York grazie alle sue strade, edifici, ecc. Alcune cose sono cambiate in modo che non sia una vera ricreazione, ma non c’è dubbio che sia quella città. Bene, nel caso di Want for Pace ​​succede la stessa cosa.

Advert esempio, con Want for Pace ​​Warmth l’ultimo titolo in franchising rilasciato, tutta l’azione si svolge in una città chiamata Palm Metropolis . Tuttavia, non ci vuole un genio per capire che la vera città è Miami in Florida. Da qui, il gioco fa la sua versione mantenendo alcune delle location reali, specialmente quando si tratta di strade iconiche, piazze famose e molto altro. In altre parole, che con la saga di Want for Pace ​​potrai visitare siti emblematici, ma non daranno mai il nome autentico di valore alla fiction.