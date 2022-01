GTA 5 va in crash / si blocca [Risolto]

Grand Theft Auto (GTA) 5 ha arresti anomali ogni volta che sei nel bel mezzo del gioco o quando avvii il gioco sul tuo computer? Capiamo quanto sia frustrante. Ma non preoccuparti. C’è qualcosa che puoi fare per risolvere i problemi di arresto anomalo di GTA 5.

Perché GTA V va in crash? Di solito questo problema è causato dal problema della scheda grafica. Se la tua scheda grafica è instabile o danneggiata, il gioco si arresta in modo anomalo all’avvio. Un’altra possibile causa è la tua versione obsoleta di GTA 5.

Ma non preoccuparti. C’è qualcosa che puoi fare per riparare il crash di GTA V. Controlla!

Come risolvere il crash di GTA 5

Ecco alcune soluzioni che hanno aiutato le persone a risolvere i problemi di arresto anomalo. Non dovresti provarli tutti; prova ognuno a turno finché tutto non funziona di nuovo.

Correzione 1: installa la patch più recente

Poiché molti problemi tecnici possono essere risolti riavviando, riavviare il computer e il gioco non fa mai male. Spesso questo sarà sufficiente per risolvere il problema di arresto anomalo di GTA 5.

Gli sviluppatori di giochi continuano a rilasciare patch per migliorare i loro giochi e risolvere eventuali problemi, quindi dovresti controllare gli aggiornamenti del tuo gioco su Steam o dal sito Web ufficiale. Poi installa l’ultima patch per tenerlo aggiornato. Questo può risolvere alcuni problemi come l’arresto anomalo di GTA 5.

Correzione 2: evitare il surriscaldamento della CPU

Se la CPU del tuo computer si sta surriscaldando, è probabile che tu abbia il problema di arresto anomalo in GTA 5, perché il tuo computer non può funzionare normalmente quando si surriscalda, specialmente quando deve fare i conti con il gioco in esecuzione. Quindi controlla il tuo computer e assicurati che non si surriscaldi.

Se la tua CPU si sta surriscaldando, pulisci il case del tuo computer e garanzia a ventilazione adeguata. Puoi spegnere il computer per un po’ finché non si raffredda e può funzionare normalmente.

Un driver grafico mancante o obsoleto può causare l’arresto anomalo di GTA 5 in Windows, quindi puoi aggiornare il driver della scheda grafica per correggere l’arresto anomalo.

Esistono due modi per aggiornare il driver della scheda grafica: manualmente e automaticamente.

Aggiorna manualmente il driver della scheda grafica – È possibile visitare il sito Web del produttore della scheda grafica, trovare il driver della scheda grafica corretto e installarlo nel computer. Ciò richiede tempo e competenze informatiche.

Aggiorna automaticamente il driver della scheda grafica – Se non hai dimestichezza con i driver, puoi farlo automaticamente con un software specializzato come Driver easy.

Driver Easy rileverà le condizioni dei driver nel tuo computer e installerà i driver corretti per il tuo PC. Ancora più importante, con Driver Easy, non devi lottare per capire il sistema operativo e non devi preoccuparti di commettere errori durante l’elaborazione. Ciò consentirà di risparmiare enormemente tempo e pazienza.

Scarica e installa Driver Easy. Esegui Driver Easy e fai clic Scannerizza adesso. Driver Easy rileverà i driver problematici nel tuo sistema.

Clic Aggiornare accanto al nome del driver per scaricare il driver della scheda grafica corretto (puoi farlo con il LIBERO versione), quindi installalo sul tuo computer.Oppure clicca Aggiorna tutto per scaricare e installare automaticamente la versione corretta di tutti i driver problematici (puoi farlo con Versione Proe ti verrà chiesto di eseguire l’aggiornamento quando fai clic Aggiorna tutto).

Riavvia il computer e avvia GTA 5 per vedere se funziona.

Questo dovrebbe risolvere il tuo problema. In caso contrario, non preoccuparti. Ci sono qualcos’altro da provare.

Correzione 4: imposta le impostazioni grafiche su Normale

Le corrette impostazioni grafiche in GTA 5 possono ottimizzare le prestazioni e aiutare a far girare il gioco più velocemente. Per risolvere i problemi di arresto anomalo del tuo computer, puoi provare ad abbassare le impostazioni grafiche nel tuo gioco. Ecco cosa devi fare:

Apri GTA 5 Impostazioni. Clic Grafica e scorri verso il basso.

Imposta queste impostazioni su Normale:

Qualità delle texture

Qualità dell’ombreggiatore

Qualità dell’ombra

Qualità di riflessione

Qualità dell’erba

Salva le tue impostazioni e prova di nuovo GTA 5.

Correzione 5: attiva VSync

VSync sta per Vertical Sync, che è un’opzione di visualizzazione nei giochi per PC 3D. Ti consente di sincronizzare la frequenza dei fotogrammi con la frequenza di aggiornamento del monitor per una migliore stabilità. E avere VSync attivo in GTA 5 è stato segnalato da molti giocatori come un modo efficace per risolvere il problema di arresto anomalo.

Fare così:

Apri GTA 5 Impostazioni. Clic Grafica e scorri verso il basso. Trovare VSync e giralo IN POI.

Se è già IN POI, prova a girarlo SPENTO, quindi riavvia il gioco e attiva VSync in poi ancora. Riavvia di nuovo il PC e GTA 5 per vedere se funziona.

Così il gioco è fatto. Spero che l’articolo sia utile e risolva i problemi di crash di GTA 5 nel tuo computer.