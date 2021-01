Guida di base a Minecraft Earth

Minecraft Earth è il primo contatto del popolare gioco Mojang nel mondo della Realtà Aumentata . Questo riesce a trasferire tutto il divertimento al quadrato dell’originale sulla fotocamera del nostro cellulare. Ma in un modo che non immagineresti mai!

E a differenza di Pokémon GO in Minecraft Earth non dovremo catturare centinaia di animali di Game Freaks e affrontarli in battaglie. Qui possiamo ottenere materiali e creare i nostri edifici nel mondo reale l semplicemente premendo lo schermo del nostro cellulare.

Con Minecraft Earth puoi vivere nuove avventure, ogni tipo di missione e utilizzare la tua creatività da solo o in compagnia dei tuoi amici. Ma … sai come ottenere il massimo da questo divertente gioco? Non preoccuparti perché sei appena arrivato nel posto giusto.

Nell’articolo di oggi ti offriremo una guida di base con i principali suggerimenti per goderti Minecraft Earth al meglio. E il fatto è che un piccolo aiuto non fa male a diventare un esperto in questo gioco eccezionale.

Prima di iniziare: assicurati di aver aggiornato l’app

Prima di iniziare la nostra guida, ti consigliamo di verificare di avere l’ultima versione di Minecraft Earth installata sul tuo dispositivo mobile. A tale scopo, è sufficiente aprire il Play Store o App Store e controllare se sono disponibili aggiornamenti per il gioco.

Di cosa ho bisogno per giocare a Minecraft Earth

Per giocare a Minecraft Earth è sufficiente un dispositivo mobile compatibile con realtà aumentata e un account Microsoft o Xbox Live . Se non ne hai uno, non preoccuparti, sono completamente gratuiti. Puoi ottenere il tuo account Microsoft facendo clic qui .

Come giocare a Minecraft Earth: Basics

Giocare a Minecraft Earth è molto semplice, soprattutto se sei abituato ad altri titoli AR come Pokémon GO .

Quando il gioco viene aperto per la prima volta, puoi scegliere il tuo personaggio. Questo può assumere l’aspetto di base di Steve o Alex a seconda che si desideri utilizzare un personaggio maschile o femminile. Infine, verrà generata una mappa nel più puro stile Minecraft della posizione geografica in cui ti trovi (non dimenticare di attivare la geolocalizzazione del tuo cellulare!)

Mentre ci muoviamo, il nostro personaggio si muoverà con noi e possiamo raccogliere le risorse che troviamo nei nostri dintorni. Aspetta semplicemente che si trovino nel raggio d’azione del tuo personaggio e fai clic su di essi sullo schermo. Queste risorse verranno aggiunte al nostro inventario per costruire successivamente i nostri edifici.

Ma non troverai risorse solo mentre cammini. Puoi anche trovare tipici animali di Minecraft come l’anatra o il maiale e, naturalmente, tutti i tipi di creature (mob).

Cosa c’è nel menu Minecraft Earth

Una volta che Minecraft Earth è aperto, vedrai una serie di menu nella parte inferiore dello schermo. Sai a cosa serve ciascuno dei pulsanti? Non preoccuparti, te lo mostreremo in un batter d’occhio!

Il primo pulsante nell’angolo sinistro ha l’aspetto di una scatola. Questo è il tuo Inventario e in esso troverai tutte le risorse che hai raccolto durante il gioco. Ricorda che per ottenerli devi fare clic su di essi sullo schermo e che devono trovarsi nel tuo raggio d’azione.

Il secondo pulsante e con l’aspetto di una torre sono chiamati “Buildplates” . Fare clic su di esso per scegliere una delle basi o biomi disponibili. Una volta stabilito il buildplate, puoi modificarlo e costruirlo come preferisci. Se lo desideri, puoi anche invitare i tuoi amici a collaborare all’impresa.

Il terzo pulsante è un classico di Minecraft. Si aprirà il menu “crea oggetti” da cui puoi creare nuovi oggetti, armi e oggetti grazie agli oggetti che hai nel tuo inventario. Vedrai che all’interno del menu “crea cose” ci sono due grandi sottosezioni chiamate “creazione” (creazione a mano) e “fusione” (fusione / forgiatura).

Il quarto pulsante ha l’aspetto di un messaggio e sotto di esso troverai le principali opzioni di configurazione del gioco . Da qui avrai accesso al menu per aggiungere e unirti ai tuoi amici per giocare, potrai anche consultare le sfide attive nell’universo di Minecraft Earth e le impostazioni di gioco in quanto tali.

L’ultimo pulsante nel menu Minecraft Earth è il negozio . Qui puoi acquistare nuove piastre di costruzione su cui costruire. Per acquistarli avrai bisogno di rubini che otterrai mentre giochi o li acquisti tramite microtransazioni.

Come funzionano i Buildplates

Come abbiamo già accennato, le buildplate sono basi che grazie all’AR puoi collocare nel mondo reale e costruire su di esse . Questi sono molto diversi e di solito rappresentano vari biomi nell’universo di Minecraft.

Se hai iniziato a giocare per la prima volta, vedrai che il numero di buildplate disponibili è molto limitato. In effetti, ne avrai solo due tra cui scegliere. Tuttavia, salendo di livello nel gioco sbloccherai nuove piastre di costruzione . Un altro modo per ottenerli è attraverso il negozio, dove dovrai sborsare qualche rubino per acquistarli.

Una volta in modalità di costruzione, puoi utilizzare tutti gli elementi che hai raccolto durante il gioco per creare quello che vuoi . Se vuoi che un amico si unisca alla costruzione, premi il pulsante “Invita un amico” . Successivamente, verrà generato un codice QR che il tuo amico dovrà scansionare dopo aver premuto l’opzione “Join Buildplate” .

Ti avvertiamo che durante la costruzione, il tuo partner può costruire o distruggere tutto ciò che vuole sulla tua piastra di costruzione … quindi scegli i tuoi partner con saggezza!

Un giocatore può modificare la mia piastra di costruzione quando non sto giocando?

No, non preoccuparti. È possibile che qualcuno modifichi o distrugga la tua piastra di costruzione se hai invitato quel giocatore a farlo tu stesso. Quindi respira tranquillo, il tuo edificio sarà ancora lì, non importa quanto tempo ti ci vorrà per giocare di nuovo.

Come funzionano le avventure

Oltre a poter costruire, in Minecraft Earth puoi anche vivere innumerevoli avventure nel più puro stile Minecraft ma nel mondo reale. Queste avventure sarebbero l’equivalente delle sezioni di sopravvivenza del gioco originale, quindi fai attenzione, perché il tuo personaggio può morire in esse.

Per iniziare un’avventura devi prima individuarla nei tuoi dintorni. Questo ha l’aspetto di un terreno rotto che dovrai premere per rompere con la tua scelta. Fatto ciò, scoprirai di cosa tratta la tua avventura.

La grazia delle avventure di Minecraft Earth è che queste sono molto diverse . Ne troverai alcuni che servono semplicemente per individuare tesori, altri che dovrai eliminare da un nemico e altri in cui dovrai sopravvivere a vere orde. Non saprai mai quale avventura ti aspetta, quindi prima di iniziarne una ti consigliamo di essere ben equipaggiato e, se non è necessario, chiedi aiuto a un amico.

Per invitare un amico ad un’avventura segui la stessa procedura del punto precedente. In altre parole, premi il pulsante “Invita amico”, genera un codice QR e condividilo con il tuo amico per unirti al divertimento.

Oh, e se sei avaro e preoccupato di invitare un amico perché vuoi tutti i tesori e l’esperienza per te stesso, non preoccuparti. Riceverete entrambi esattamente gli stessi articoli e i vantaggi dopo il completamento.

Come ottenere rubini in Minecraft Earth

Dopo aver iniziato a giocare a Minecraft Earth, probabilmente sarai così sorpreso di voler ottenere il maggior numero possibile di buildplate . Sebbene ogni cinque livelli ne sbloccherai uno nuovo, il modo più semplice per ottenerli è tramite il negozio in-game.

Ciascuna piastra di costruzione verrà fornita con una descrizione, le sue dimensioni e il numero di rubini che dovrai pagare per ottenerla. E potresti chiederti … Come ottengo queste pietre preziose?

Ci sono due modi con cui potrai ottenere i rubini. Il primo è facendo clic sugli oggetti nel tuo ambiente proprio come se stessi raccogliendo materiali. Ogni volta che afferri un oggetto c’è la possibilità di trovare dei rubini. Ti avvertiamo per questo motivo che non è così semplice come sembra e ti ci vorrà molto tempo per procurartene un discreto numero.

La seconda opzione è acquistando questi rubini direttamente dal menu del negozio di Minecraft Earth. Sebbene questo sia un metodo più veloce e più semplice del precedente, ha anche i suoi svantaggi. Ed è che per acquistare questi rubini dovrai effettuare una microtransazione con denaro reale .

Ti consigliamo di valutare bene prima di spendere soldi veri in rubini, perché sebbene sia un processo lento (e talvolta noioso), puoi ottenerli semplicemente giocando .

Ci auguriamo che questa guida di base a Minecraft Earth ti abbia aiutato a iniziare a giocare a questo divertente gioco. Ti ricordiamo perché Minecraft Earth è ancora nello stato beta iniziale quindi è probabile che alcune funzioni cambieranno.