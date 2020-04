IObit Software Updater: aggiornamento automatico di applicazioni

Se non hai mai sentito parlare di IObit Software Updater, ora è un buon momento per scaricare questo utile programma gratuito. E’ appena stata rilasciata una nuova versione ed è diventato uno strumento di gestione dei programmi ancora più potente e completo.

Mantieni tutti i tuoi programmi al sicuro e aggiornati automaticamente con IObit Software program Updater

DOWNLOAD GRATIS

Che cos’è IObit Software program Updater 3?

IObit Software program Updater è un programma leggero ma efficace che può essere installato su qualsiasi pc Home windows (10, 8 / 8.1, XP o Vista). Funziona in background per mantenere le tue applicazioni aggiornate automaticamente, in modo da non perdere mai una versione importante che potrebbe aggiungere maggiore stabilità alle tue apparecchiature o funzionalità migliorate.

IObit Software program Updater inoltre si assicura che tutti i nuovi programmi scaricati siano la versione corretta per il sistema operativo in uso, e non una versione che potrebbe essere una truffa piena di annunci o pacchetti. Il programma ti aiuta anche a navigare nel complicato mondo delle opzioni del programma classificando i obtain attendibili in various categorie. In questo modo, invece di cercare sul internet e leggere decine di recensioni, puoi semplicemente caricare la categoria in IObit Software program Updater (advert esempio, per social, multimedia o strumenti di lavoro remoti) e scaricare il programma più adatto alle tue esigenze. esigenze.

Infine, IObit Software program Updater ti consente di controllare completamente quali programmi vengono aggiornati automaticamente e quali no. Ciò ti consente di mantenere una versione di un programma che potrebbe soddisfare meglio le tue esigenze rispetto a una nuova opzione, mentre scegli di avere le ultime versioni di altri programmi.

Cosa c’è di nuovo?

Quando IObit Software program Updater è stato aggiornato l’ultima volta alla versione 2, includeva un aumento del 180% del numero di programmi che poteva monitorare, scaricare e mantenere aggiornati. Ora, con la nuova versione, questo database è aumentato di un altro 150%, il che significa che le capacità del programma sono aumentate di oltre il 300% dal suo lancio iniziale. Per un’azienda, farlo con uno strumento software program gratuito è una vera sfida.

Questa versione ha anche migliorato il tempo necessario per scaricare nuovi programmi e aggiornamenti. Anche questo è aumentato del 150% rispetto alla versione precedente.

“IObit Software program Updater Three è uno strumento molto leggero e semplice per coloro che desiderano installare o aggiornare programmi per i loro pc Home windows”, ha affermato Bing Wang, Product Supervisor di IObit.

«Attraverso il programma, gli utenti possono ottenere il programma più popolare con pochi clic. IObit Software program Updater fa risparmiare tempo e fatica agli utenti e tiene i loro pc lontani da pacchetti, installatori infetti e fastidiosi annunci durante l’installazione o l’aggiornamento di programmi ».

Mantieni tutti i tuoi programmi al sicuro e aggiornati automaticamente con IObit Software program Updater

DOWNLOAD GRATIS

Sebbene la versione gratuita di IObit Software program Updater sia abbastanza potente, gli utenti possono anche passare a un’opzione a pagamento per € 12,99. Questa versione consente di pianificare gli aggiornamenti del programma, accedere al servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e rimuovere gli annunci forniti con la versione gratuita. Una buona strategia sarebbe quella di iniziare con la versione gratuita e aggiornare se si desidera la funzionalità espansa o se si trovano gli annunci troppo distraenti.