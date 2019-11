Migliori siti per scaricare file APK

I file APK o pacchetti Android sono il formato principale in cui sono distribuite le app Android. Possono essere scaricate, installate e condivise con terze parti. Di solito, un utente scarica un’app da Google Play, ma è assolutamente possibile ottenere APK da fonti diverse.

Ciò rappresenta un po ‘un rischio: non si dovrebbe mai scaricare e installare APK da fonti non affidabili o sconosciute. Se sei nuovo a questo o non sei sicuro di dove poter trovare in sicurezza i tuoi APK, dai un’occhiata all’elenco seguente: questi sono alcuni dei siti più sicuri in rete.

APKMIRROR

APKMirror è il campione indiscusso quando si tratta di fonti APK. Il sito controlla ogni file APK prima che sia reso disponibile agli utenti, incluso il controllo delle firme crittografiche sui file per verificarne l’origine, testarlo per malware e altro.

Il sito non pubblica né distribuisce cose come app piratate o modificate, né quelle che devono essere pagate nel negozio. È lo strumento ideale per trovare, ad esempio, versioni precedenti di app per sostituire quelle rotte o per trovare applicazioni che non sono disponibili nel PlayStore locale, ad esempio.

APKPURE

APKPure è stato lanciato all’incirca contemporaneamente a APKMirror e utilizza anche ampi controlli di sicurezza per verificare l’integrità dei suoi file. Metadati come schermate e descrizioni vengono estratti direttamente dal Google Play Store e, se lo si desidera, è anche possibile tornare alle versioni precedenti di un’app.

APKPure offre anche un’app a sé stante che puoi caricare sul tuo telefono e quindi utilizzare come sostituto del Google Play Store. Naturalmente, l’app stessa non è disponibile tramite Play Store, quindi dovrai scaricare il suo APK e installarlo manualmente sul tuo telefono.

APTOIDE

Sebbene Aptoide non giochi allo stesso livello degli altri due in questo elenco, è ancora una fonte molto popolare per gli APK. Offre anche un’app che puoi caricare e quindi utilizzare al posto del normale Play Store e ha un altro aspetto interessante: i fondatori del sito sono stati tra i primi a interessarsi attivamente alle criptovalute.

È un dato di fatto, il sito ha il suo token chiamato AppCoin! Ciò è principalmente di interesse per gli sviluppatori, in quanto questo sito consente loro di gestire i propri negozi. Ciò significa che, diversamente dagli altri due siti, su questo sito puoi trovare assolutamente APK modificati. In genere, sono abbastanza ben documentati, ma fai attenzione se vuoi evitare di usarli, quindi non ne finisci uno per caso.

Suggerimenti per l’uso degli APK: