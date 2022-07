Pubblicare GIF su Instagram [Risolto]

Le GIF sono diventate molto popolari negli ultimi anni ed è per questo che potrebbe essere interessante sapere come possiamo metterne una sul nostro Instagram in modo che appaia diversa e originale.

Gli usi di gif possono essere diversi, dal rappresentare ciò che vogliamo dire sui social network, all’enfatizzare una frase che abbiamo inviato tramite un’app di messaggistica, passando anche per uno scherzo.

Ma si possono anche usare su instagrama anche se all’inizio pensi che non si possa fare.

Non puoi davvero caricare una normale GIF in loop sul tuo account, poiché si tratta di un tipo di file immagine non supportato. Tuttavia, I video sì lo sono, quindi possiamo usare le app per convertirli

Usa GIPHY

Ovviamente, la prima cosa da fare prima di entrare nel merito è scaricare GIPHY dal Google Play Store

Da qui dobbiamo eseguire i seguenti passaggi:

Apri l’app, fai clic su Inizio e creiamo un account utente.

e creiamo un Dalla schermata principale, tocca il pulsante della lente d’ingrandimento sulla barra degli strumenti in basso per aprire Ricerca .

. Successivamente, digitiamo la parola chiave per la GIF che desideri.

Successivamente, premiamo il pulsante di ricerca .

. Scegliamo la GIF che ci piace e poi dobbiamo premi il pulsante che sembra un aeroplanino di carta per aprire le opzioni di condivisione.

per aprire le opzioni di condivisione. Nella finestra pop-up premeremo il pulsante instagram .

. Ora appariranno le diverse opzioni che dobbiamo pubblicare.

Facendo clic sul feed, possiamo accedere al nostro account Instagram, quindi possiamo avere la possibilità di tagliare e modificare il video se lo desideriamo.

Ora premiamo il freccia blu nell’angolo in alto a destra per continuare fino a raggiungere la finestra dove possiamo scrivere il footer del video.

per continuare fino a raggiungere la finestra dove possiamo scrivere il footer del video. Una volta scritte e contrassegnate tutte le opzioni tipiche che questa schermata ci lascia, fare clic su clic blu dall’alto a destra e voilà.

dall’alto a destra e voilà. Abbiamo già pubblicato il nostro video GIF su Instagram.

Converti in video

Come ti abbiamo già detto prima, non è possibile pubblicare davvero una GIF nel nostro feed, quindi, come abbiamo visto con GIPHY, quello che devi fare è convertirlo in un video prima di pubblicarlo.

Se vogliamo eseguire questo processo manualmente, dovremo scaricare un’app dal Google Play Store chiamata GIF to video.

Una volta scaricato e installato sul telefono, andiamo alla configurazione e concediamo i permessi all’app GIF in video per file e media

all’app GIF in video per file e media Apriamo l’applicazione GIF to Video .

. In fondo vediamo come ci sono quattro opzioni come: Locale, GIPHY, Tenore e Reddit .

. Selezioniamo quell’opzione in cui abbiamo la GIF che vogliamo mettere su Instagram, cioè il luogo dove è salvata la gif .

. Dopo aver contrassegnato la GIF dall’elenco delle tessere, facciamo clic su Convertire .

. Il processo dovrebbe essere molto rapido, poiché le GIF sono generalmente molto leggere.

Quando finisce di convertirlo, dobbiamo premere il pulsante Condividi che sembrano tre punti collegati da una linea, simile a un triangolo.

che sembrano tre punti collegati da una linea, simile a un triangolo. Da questo menu di condivisione, clicchiamo su feed per caricare la GIF modificata su un post di Instagram.

per caricare la GIF modificata su un post di Instagram. Questo renderà il programma ci reindirizzerà al nostro account Instagram .

. Una volta dentro, sappiamo già che possiamo tagliare il video o modificarlo a nostro piacimento prima di pubblicarlo finalmente sul nostro feed.

Premiamo la freccia blu nell’angolo in alto a destra per continuare.

Quindi quello che faremo è scrivere il footer della pubblicazione e quindi pubblicare permanentemente il video sul nostro feed di Instagram.

GIF nelle storie di Instagram

C’è un modo per aggiungere GIF in una qualsiasi delle storie che facciamo su instagram senza doverlo convertire in video, oltre a mantenere l’elemento così com’è.

Questo trucco si ottiene grazie a Gboard, la tastiera di Google. Se non lo hai installato, puoi sempre farlo entrambi nei terminali Androide dal Google Play Store come in quelli che lo sono i phone dall’App Store.

Una volta installato, dobbiamo essere chiari che questo tastiera di google essere quello che abbiamo configurato come predefinito, poiché altrimenti quello che ti diremo non funzionerà e sarà una piccola delusione.

Detto questo, devi apri instagram .

. Una volta dentro, la prima cosa che dobbiamo fare è aggiungi una storia su instagram .

. Sappiamo già come si fa, fai scorrere il dito da sinistra o tocca continuamente la nostra Cronologia per inserirne una nuova,

Adesso scattiamo una foto con la fotocamera di Instagram o ne selezioniamo una che è già nella nostra gallery, che abbiamo già scattato o scaricato dalla rete, che è già di gusto di ognuno.

Premiamo il pulsante aa (si trova nell’angolo in alto a destra) oppure tocchiamo una qualsiasi parte dello schermo in modo che in questo modo iniziamo a scrivere grazie a Gboard, una tastiera che abbiamo precedentemente installato se non l’avessimo già.

(si trova nell’angolo in alto a destra) oppure tocchiamo una qualsiasi parte dello schermo in modo che in questo modo iniziamo a scrivere grazie a Gboard, una tastiera che abbiamo precedentemente installato se non l’avessimo già. In questo momento tocchiamo il pulsante Emoji che si trova accanto alla barra spaziatrice e selezioniamo GIF tra tutte le possibilità che ci vengono presentate nella barra degli strumenti inferiore.

Dobbiamo cercare la GIF che vogliamo, sapendo che abbiamo l’opzione Cerca GIF tra le opzioni che ci vengono presentate.

Infine, tocchiamo la GIF che vogliamo e sarà integrata nella storia che abbiamo appena creato su Instagram, in modo che tutti possano godersela.

Questi sono i modi che abbiamo in questo momento per integrare una GIF all’interno del social network Instagram, sperando che in breve tempo incorporino la funzione in modo da poter inserire questo tipo di file in modo nativo senza dover ricorrere a nessun tipo di terzo- app per feste.

Se vuoi dirci quale di tutti i modi che ti abbiamo detto è stato più facile per te, saremo felici di ascoltarti attraverso i nostri social network.