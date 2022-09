Quale app di criptovaluta scegliere?

Per quanto volatili possano essere, le criptovalute possono essere un investimento molto redditizio. A causa della grande fama e redditività delle criptovalute, attualmente esiste un gran numero di app in questo campo.

Quindi, con la valanga di applicazioni ovunque, è travolgente sapere quali sono le migliori applicazioni di criptovaluta del 2022. Ma non preoccuparti, qui elencheremo i programmi più competenti che ti aiuteranno a muovere i primi passi in questo mondo.

– Twins: scambierai con diverse dozzine di criptovalute ed è molto affidabile, non c’è alcun rischio quando fai uno scambio. Basti pensare che il sistema, ad oggi, non è mai stato hackerato, è uno dei più corazzati e stabili oggi.

– CoinBase: uno dei più famosi, offre la possibilità di scambiare molte criptovalute, stiamo parlando di Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, BAT, USDT, ZRX e molto altro. Un grande vantaggio è che l’app mobile è molto facile da usare, il che è perfetto per i principianti.

– eToro: Si concentra sul trading a breve termine di criptovalute, fornisce dati strategici per consentire all’utente di prendere le decisioni migliori quando acquista o fa trading di criptovalute. Qualcosa che non possiamo ignorare è che la piattaforma ha una commissione zero, è 0%.

– BlockFi: progettato in modo che le persone possano guadagnare fino al 3 o 7,5% di interesse sulle tendenze delle criptovalute. Non richiede la creazione di un nuovo portafoglio per utilizzare la piattaforma, è possibile lavorare con qualsiasi portafoglio abilitato. Per massimizzare l’interesse per BlockFi è meglio investire in stablecoin.

– WeBull: Non si concentra solo sulle criptovalute, ma offre anche la possibilità di investire in azioni. Riteniamo che sia perfetto per i neofiti perché rende facile fare trading di criptovalute, in un paio di passaggi tutto sarà fatto.

– Blockchain.com: completamente concentrato in modo che i principianti possano iniziare senza dover affrontare molti ostacoli. Supporta numerose valute e consente di archiviare, acquistare, vendere e gestire Bitcoin e altcoin. Inoltre, il portafoglio digitale funziona come un conto interessi. Consentendoti di guadagnare fino al 12% quando apri un conto di risparmio.