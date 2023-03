Risolvere errore 0x800b0003 su Windows

L’errore 0x800b0003 è un codice di errore di Windows che indica un problema con la firma digitale di un file o di un driver. Può verificarsi durante l’installazione di un nuovo programma o l’aggiornamento di Windows. Errore di correzione 0x800b0003 Il messaggio di aggiornamento di Windows può essere visualizzato se un certificato richiesto non rientra nel periodo di validità o se la firma del certificato non può essere verificata. Se affronti continuamente questo problema, prova i metodi discussi di seguito per correggere 0x800b0003 Windows 10. È anche importante conoscere la causa principale di questi problemi che verranno visualizzati in seguito.

Come correggere l’errore 0x800b0003 in Windows 10

Che causa 0x800b0003 Errore?

L’errore 0x800b0003 Windows 10 può verificarsi a causa di diversi motivi, ad esempio:

Il file o il driver che si sta installando ha una firma digitale non valida o danneggiata.

Il sistema non è in grado di connettersi al server dell’elenco di revoche di certificati (CRL) per verificare la firma digitale.

I file di sistema necessari per verificare la firma digitale sono danneggiati o obsoleti.

L’archivio Autorità di certificazione radice attendibili nel sistema è mancante o contiene certificati non validi.

Un software di sicurezza di terze parti o un firewall sta bloccando la connessione al server CRL.

Si consiglia di controllare la firma digitale del file o del driver che si sta installando, assicurarsi che il sistema sia connesso a Internet e verificare la presenza di aggiornamenti ai file di sistema. Puoi anche provare a disabilitare temporaneamente qualsiasi software di sicurezza di terze parti e verificare se questo risolve il problema. disabilitando temporaneamente qualsiasi software di sicurezza di terze parti.

Come correggere l’errore di Windows Update 0x800B0003

Ecco alcuni metodi che puoi provare a correggere l’errore 0x800b0003 Windows Update:

Metodo 1: avvia Windows in modalità provvisoria

La modalità provvisoria è una modalità di avvio diagnostico nei sistemi operativi Windows utilizzata per ottenere un accesso limitato a Windows quando il sistema operativo non è in grado di avviarsi normalmente. Ciò è utile per la risoluzione dei problemi e la risoluzione di determinati tipi di problemi, come conflitti di driver o infezioni da malware. Per avviare Windows in modalità provvisoria, leggi la nostra guida.

Una volta in modalità provvisoria, puoi quindi provare a risolvere e risolvere questo errore. Questo errore è correlato a Windows Update e può essere causato da una varietà di fattori, come un aggiornamento incompleto, un file di sistema danneggiato o un problema con il server di aggiornamento.

Metodo 2: eseguire l’avvio pulito

L’esecuzione di un avvio pulito è una tecnica di risoluzione dei problemi che può aiutare a identificare se un conflitto con un altro programma sta causando l’errore 0x800b0003 in Windows Update. Per fare ciò leggi la nostra guida su Come eseguire l’avvio pulito.

Metodo 3: eseguire la risoluzione dei problemi di Windows Update

Nota: È importante notare che prima di provare uno di questi passaggi, è necessario creare un backup dei dati importanti, poiché alcuni di essi potrebbero influire sul sistema. Leggi la nostra guida su Come eseguire la risoluzione dei problemi di aggiornamento di Windows.

Controlla se l’errore 0x800b0003 è stato risolto. In caso contrario, prova a ripetere i passaggi precedenti o passa ad altri passaggi per la risoluzione dei problemi indicati di seguito.

Metodo 4: reimpostare i componenti di Windows Update

Potresti aver notato che i processi di aggiornamento di Windows non funzionano correttamente. A quel punto, gli utenti potrebbero dover pensare all’opzione di ripristino dei componenti di aggiornamento, in particolare quando i servizi relativi all’agente di Windows Update smettono di funzionare sul proprio sistema. Inoltre, quando alcuni dei componenti di aggiornamento vengono danneggiati o Windows ha problemi durante l’aggiornamento della cache, può entrare in gioco anche lo script di ripristino dei componenti di aggiornamento di Windows. Leggi la nostra guida su Come reimpostare i componenti di aggiornamento di Windows per correggere l’errore 0x800b0003.

Metodo 5: aggiornare i driver di dispositivo

Quando provi ad aggiornare Windows e riscontri l’errore 0x800b0003, l’aggiornamento dei driver sul tuo computer può aiutare a risolvere il problema. Questo perché l’errore 0x800b0003 Windows Update può essere causato da un problema con la firma digitale di un file o di un driver. Leggi la nostra guida per aggiornare i driver di dispositivo su Windows 10.

Metodo 6: disabilitare temporaneamente l’antivirus (se applicabile)

Disattivare temporaneamente il software antivirus può aiutare a risolvere il problema consentendo la connessione al server CRL e consentendo il proseguimento dell’aggiornamento o dell’installazione. Tieni presente che la disattivazione del software antivirus può rendere il tuo computer vulnerabile a malware e altre minacce alla sicurezza, quindi è importante disattivarlo solo temporaneamente e riattivarlo non appena l’aggiornamento o l’installazione è completo. Leggi la nostra guida per disabilitare temporaneamente il tuo software antivirus in Windows 10:

Nota: È anche importante sapere che la disattivazione del software antivirus non è una soluzione permanente al problema e si consiglia di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti software o di contattare il fornitore del software per assistenza.

Metodo 7: eseguire la scansione malware

L’errore può essere causato da una varietà di problemi, incluse le infezioni da malware. Un modo per correggere potenzialmente questo errore è eseguire la scansione del computer con un programma antivirus. Un programma antivirus è un tipo di software progettato per rilevare e rimuovere malware, come virus, worm, trojan e spyware, dal computer. Eseguendo una scansione, il programma antivirus cercherà e identificherà eventuali software dannosi che potrebbero causare l’errore.

Per scansionare il tuo computer con un programma antivirus, leggi la nostra guida su Come eseguire una scansione antivirus sul mio computer.

Nota: sappi che molti Windows 10 hanno programmi antivirus integrati, puoi verificare se è abilitato e aggiornato nelle impostazioni di sicurezza di Windows. Inoltre, è buona norma avere più di un programma antivirus installato sul computer, poiché programmi diversi possono identificare diversi tipi di malware.

Metodo 8: eseguire Ripristino configurazione di sistema

Ripristino configurazione di sistema è una funzionalità di Windows 10 che consente di ripristinare lo stato del computer a un punto precedente nel tempo.

Quando esegui un Ripristino configurazione di sistema, le impostazioni del computer, i programmi installati e i file di sistema verranno ripristinati allo stato in cui si trovavano al punto di ripristino selezionato. Questo può aiutare a risolvere i problemi causati da conflitti software, infezioni da malware o danneggiamento del sistema. Per utilizzare Ripristino configurazione di sistema per correggere l’errore 0x800b0003 di Windows 10.

Nota: Tieni presente che Ripristino configurazione di sistema non influirà sui tuoi file personali, ma perderai tutti i programmi installati e gli aggiornamenti aggiunti dopo la creazione del punto di ripristino.

Se dopo tutti i metodi l’errore persiste, potrebbe essere una buona idea contattare il supporto Microsoft o un tecnico professionista per aiutarti a risolvere il problema.