Scarica le foto di Instagram da chrome

Come i due esempi precedenti, questa estensione è integrata in Instagram. Potrai scaricare le foto di Instagram ma anche i video, farlo uno per uno o in batch e altre opzioni più sorprendenti come trovare i contenuti più virali o più condivisi.

Scarica contenuti da Instagram online

Al giorno d’oggi, il metodo più comodo per scaricare le foto di Instagram da qualsiasi dispositivo è accedere a una delle tante applicazioni web disponibili. Semplice come aprire il browser, inserire il collegamento per tale applicazione e scaricare foto e video dai suoi collegamenti .

Gratuito, nessuna registrazione, nessun limite di download … Tutto quello che devi fare è copiare il link della foto o del video da scaricare. Puoi farlo dalla barra degli indirizzi o dal pulsante di condivisione . Quindi incolliamo il link e scarichiamo.

Gli esempi precedenti hanno molte cose in comune. Sono compatibili con foto e video, ti permettono di differenziare in base al tipo di contenuto che vuoi ottenere: Storie, Reels, video normali, IGTV … E a differenza di altre pagine del genere, non non inondare il tuo schermo di annunci o pubblicità. Un altro dettaglio a loro favore è che funzionano sia sul tuo computer che sul tuo tablet o smartphone .