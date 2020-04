Scopri come mixare come il miglior DJ con questi tutorial video

Ti piace la musica elettronica? Se è così, sicuramente in alcune occasioni sei stato curioso di sapere come mixa un DJ tutte le canzoni che hanno a portata di mano. Può sembrare banale, ma ci sono molte ore di lavoro dietro ogni sessione che viene messa in atto per il pubblico in modo che questa danza e goda di una buona notte, così tante che presto dopo che entrerai nel mondo noterai che ci vorranno centinaia di ore per imparare le nozioni di base.

In questo articolo ti forniremo vari tutorial in modo che impari a mixare come se fossi un DJ per la prima volta in primo luogo per diventare il famoso David Guetta. Naturalmente, prima di tutto scarica un programma: Digital DJ .

Digital DJ: il programma più popolare

Con oltre 100 milioni di download in tutto il mondo, Digital DJ è il software più popolare quando si tratta di missaggio di musica. Sono stati quasi 20 anni nel mercato che gli è servito per ottenere un grande successo da parte di tutto il pubblico e apparire sempre in prima posizione per quanto riguarda il software program musicale (specialmente all’epoca avere un mixer in buone condizioni).

La principale virtù di Digital DJ, oltre alla sua interfaccia completa, è che può essere scaricato gratuitamente se è per uso domestico. Nel caso in cui tu voglia usarlo in modo professionale (o semi) dovrai passare attraverso il registratore di cassa (in qualche modo logico) e pagare la licenza corrispondente (ma ti assicuriamo che ne trarrai vantaggio poco sfruttando le sue caratteristiche, credici)

DJ Alon

Per ottenere le conoscenze di base sul significato di Digital DJ, non c’è niente di meglio che prendere come riferimento i tutorial di DJ Alon . Questo DJ professionista è uno dei più noti nel settore e la cosa migliore è che è anche responsabile della trasmissione dei suoi insegnamenti a quelli di 100.000 abbonati che ha sul suo canale YouTube. Per evidenziare il suo successo, il suo video stellare accumula quasi tre milioni di visualizzazioni e oltre 10.000 Mi piace, il che parla molto del lavoro svolto.

La particolarità di questo corso è che parte dal più elementare, cioè dal momento in cui installi il semplice programma, alle conoscenze avanzate disponibili per i DJ professionisti.

D’altra parte, DJ Alon è anche caratterizzato dal portare persone del mondo della musica quindi non appena ti piace la musica elettronica e essere un dj sicuramente Incontrerai molti dei volti che appaiono nei video sul loro canale o sui loro social community . Lo consigliamo vivamente.

Tutorial video DJ professionali

Questo canale YouTube è uno dei nostri preferiti per imparare a mescolare musica senza prima avere un indizio: Tutorial video DJ / VDJ professionali . In esso ci vengono insegnati concetti basilari come la conoscenza dell’interfaccia software program -qualcosa di chiave, specialmente durante le prime battute- advert esempi di effetti, loop, midi, automix, transizioni video, missaggio automatico o sincronizzazione. In altre parole, l’thought è che con questo mixer virtuale ti sentirai comodo per fare il salto nel tuo group in futuro.

Sebbene i suoi video siano molto diversi, mantiene una certa omogeneità nei suoi contenuti, quindi avrai un corso DJ in modo che la pista da ballo non resista al tuo mixer . E sì, qualcosa che amiamo di questo creatore di contenuti è che offre anche direttamente sui suoi social community dove insegna a riprodurre musica, valori di produzione musicale e molto altro .

Tutti i suoi tutorial sono abbastanza aggiornati poiché viene sempre utilizzato l’ultimo Digital DJ sul mercato, ovvero quello che risale all’inizio di quest’anno. Quindi prendi carta e penna e preparati a imparare le basi. I tuoi oratori devono fumare.



Digital DJ Ideas

È in inglese, okay, ma ci sembra uno dei migliori canali tutorial che YouTube ha sul meraviglioso mondo del DJ in generale. Grazie ai ragazzi di Digital DJ Ideas imparare le basi dell’arte del DJ è un gioco da ragazzi (anche se dovrai padroneggiare il linguaggio di Shakespeare, come abbiamo detto all’inizio).

Questo canale ha un enorme più di 200.000 abbonati ovvero più di 200.000 persone appassionate del mondo della musica elettronica, del vinile, del mixer e di tutto ciò che lo riguarda. arte nobile. Il canale è composto da diversi video settimanali che trattano contenuti di ogni tipo, dalle regole del o competenze di base per un migliore DJing ai consigli sui tavoli, console che funzionano meglio per determinati tipi di generi, programmi che puoi da usare (come serato, mixxx o traktor) e molto altro contenuto.

Inoltre, e questo è ciò che è veramente importante, ha anche corsi per livelli più avanzati, quindi se vuoi acquisire conoscenze professionali dopo aver superato i passaggi più principianti, questo è il tuo posto.

DJ Jetber

Resta con questo nome, perché ti garantiamo che ne vale la pena: DJ Jetber . Questo DJ e produttore è uno dei giocatori più forti della scena spagnola, in particolare per quanto riguarda i creatori di contenuti incentrati sul mondo della musica elettronica e dei derivati.

Cosa sta rendendo questo DJ così popolare e sul punto di 100.000 follower ? Bene due cose. Il primo è che conosce per comunicare molto da vicino e questo si vede anche nelle sue miniature. Comprende le generazioni attuali, che sono quelle che stanno entrando in questo mondo ora, attraverso uno stile e alcuni tutorial rivolti direttamente a loro .

In secondo luogo, i suoi video sono molto concisi e diretti. Non vedrai che sta camminando tra i rami, vale a dire se ti cube nel titolo «In questo modo puoi mettere a dura prova la tua sessione» o « Impara le nozioni di base – solo i principianti «, cosa troverai è proprio questo. Insieme al punto uno, la fusione è così potente che non saremmo sorpresi di vederlo in futuro come uno dei grandi youtuber del paese.

Eric Kauffman

Se il caso precedente è quello di una promessa che è già una realtà e un possibile gigante in futuro, quello di oggi è un mastodontico di quelli diretti e della produzione musicale. Eric Kauffman è uno dei maggiori esperti di console di missaggio nell’universo DJ di lingua spagnola, con oltre 250.000 abbonati sul suo canale YouTube.

Sebbene abbia tutorial per principianti, gran parte del suo contenuto è rivolto a persone che sanno davvero come navigare in queste acque particolari. Per questo motivo, guarderai video sulla produzione musicale che approfondisce dettagli molto specifici per non parlare del fatto che analizzerà tutte le tabelle che arrivano sul mercato, gli aggiornamenti ai programmi più noti, i sintetizzatori, gli equalizzatori ecc. È davvero scandaloso – e meraviglioso – se ti piace la musica elettronica, poiché non ci sono canali che interferiscono così tanto con il contenuto. Dai un’occhiata e divertiti come se fossi un vero nano.