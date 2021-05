Servizi online gratuiti per scaricare video da Instagram

Sebbene Instagram sia nato come social network di fotografia, il video è diventato il contenuto più popolare. Nella forma di un video pubblicato sul tuo profilo come un racconto o racconto o come Reels . Non sarà per le opzioni registrare un video e mostrarlo su Instagram. E se trovi contenuti interessanti, probabilmente vorrai scaricare un video da Instagram di tanto in tanto.

Per vari motivi, la piattaforma non consente il download di un video da Instagram caricato da un altro utente. Puoi scaricare il tuo, con il tuo nome utente. Ma se si tratta di ottenere video di altre persone, avrai bisogno di un aiuto esterno non ufficiale . Ma questo non è un problema, poiché la popolarità di Instagram ha proliferato soluzioni per renderlo possibile. Successivamente esamineremo diverse opzioni per scaricare un video da Instagram. Puoi farlo da una pagina web dal link del video su Instagram; utilizzando applicazioni mobili specifiche ; o dal browser, con estensioni e componenti aggiuntivi che ti aiuteranno a raggiungerlo. Servizi online per scaricare un video da Instagram Scarica da Instagram Differenza tra Reels, Stories e video normali. . da utilizzare e compatibile con iPhone, iPad e Android.

SaveFrom è utilizzato per scaricare video da molte fonti, tra cui Instagram. e voilà.

Instagram Video Downloader funziona su PC, Mac, iPhone, iPad e Android. Incolla il link e verrà scaricato. Funziona anche per Reels. Con applicazioni mobili A mio parere, l'utilizzo di applicazioni online è l'opzione più comoda . Ma potresti preferire installare un'applicazione specifica per scaricare un video da Instagram. Soprattutto se lo fai regolarmente. Risparmierai tempo. Estensioni per scaricare uno o più video Se tendi a scaricare regolarmente video da Instagram, potresti preferire integrare uno strumento ad esso dedicato nel tuo browser web. Quindi, se apri Instagram nel tuo browser puoi scaricare il video con un clic del mouse. Video Downloader per Instagram è compatibile con Google Chrome, Brave, Opera o Microsoft Edge. Basta aggiungere un pulsante a Instagram. Funziona con video e storie e offre diversi formati di salvataggio .

Instagram Downloader è un altro pratico plug-in per Google Chrome e derivati . Compatibile con video, storie, IGTV, ecc.

Download video Instagram è una semplice estensione per Mozilla Firefox. Aggiungi un link e un pulsante per scaricare il video su Instagram. Scegli l'opzione che scegli, in pochi secondi potrai salvare i video di Instagram sul tuo computer o cellulare schermate per modificarli o condividerli con chi vuoi. Facile, veloce e gratuito.