Siti web per scaricare musica in modo legale e gratuito

Internet è pieno di musica. Puoi ascoltare, guardare, condividere e scaricare musica sul tuo computer o dispositivi collegati . Inoltre, puoi farlo in abbonamento o gratuitamente. Ed è che insieme a Apple Music, Amazon Music o Spotify con versioni a pagamento e/o gratuite, esistono alternative gratuite come SoundCloud o Jamendo .

Quindi, se ti piace la musica, non hai scuse per godertela anche se vuoi farlo gratuitamente. E tra l’altro, anche legale. Le opzioni sono molte e varie. Esistono persino siti specializzati nel download di musica per progetti audiovisivi personali o professionali.

Naturalmente, tieni presente che la musica legale e gratuita, normalmente di pubblico dominio non deve essere conosciuta o essere di artisti o gruppi che tutti ascoltano. Inoltre, potrebbe essere una buona opportunità per incontrare gruppi musicali emergenti prima che diventino mainstream .

SoundCloud

Una vecchia conoscenza della musica libera e legale. SoundCloud è il luogo ideale per scoprire la buona musica e anche per pubblicizzare le proprie canzoni al di fuori del circuito commerciale. In streaming e con download

In questo archivio di musica per scaricare musica puoi cercare artisti, gruppi o brani per parola chiave, cercare i brani più popolari, trovare playlist creare i tuoi elenchi … E puoi fare tutto questo e altro dal suo sito web o dalle sue applicazioni per iPhone e Android.

Jamendo

Insieme a SoundCloud, Jamendo è un’altra grande opportunità per scoprire la grande musica gratuitamente. Attraverso streaming o tramite download gratuito puoi trovare consigli, filtrare per genere e/o paese…

Tra le loro peculiarità, alcune canzoni includono i testi. Anche etichette per filtrare per stili musicali che ti piacciono. E se una canzone o un album ti piace molto, condividilo online con amici e conoscenti sui social network.

Archivio musicale gratuito

Scarica musica gratis. Musica libera e musica esente da diritti d’autore . Questo è Free Music Archive che raccoglie brani senza licenza o con licenza Creative Commons .

Fondamentalmente troverai artisti indipendenti non commerciali. Una buona occasione per trovare nuove sonorità e nuovi nomi per i tuoi generi preferiti: Blues, elettronica, strumentale, jazz, rock…

Oltre a scaricare musica da altri, puoi caricare le tue canzoni se vuoi farti conoscere. E se vuoi utilizzare le canzoni in film o video puoi consultare le domande più frequenti a riguardo

Musopen

Se stai cercando musica classica, ti piacerà Musopen un posto dove scaricare musica da camera, orchestra o nomi iconici come Chopin, Beethoven, Mozart o Bach. Tutto questo sotto licenza Creative Commons . Troverai anche musica medievale e tradizionale e canzoni classiche più attuali.

Oltre ad ascoltare e scaricare brani, è possibile effettuare ricerche per stato d’animo, strumento principale, compositore, ecc. E se vuoi che suoni i brani disponibili troverai una sezione dedicata alle partiture . Perfetto per iniziare, esercitarsi e suonare spartiti classici e alcuni più recenti.

HookSounds

Musica senza diritti d’autore. Come dice la sua pagina, “ottieni musica originale senza diritti d’autore per YouTube, Instagram, Facebook, Podcast, Radio, TV e qualsiasi altro contenuto multimediale”. HookSounds ha lo scopo di trovare canzoni e musica per progetti audiovisivi oltre il semplice godimento .

È possibile cercare brani e scaricare musica per tag, stati d’animo o generi musicali. Motivazionale, elettronico, acustico, felice, emotivo, positivo, aziendale, energico… Le combinazioni di tag ti aiuteranno a trovare la musica perfetta per una scena fantascientifica, un video motivazionale o una gag per TikTok.

Audiomack

Se Musopen era destinato agli amanti della musica classica, Audiomack si concentra su stili specifici come hip hop, rythm and blues, trap reggae e afrobeat . Tuttavia, include anche musica strumentale, un po’ di elettronica e rock e un po’ di pop, che sta sempre bene con tutto.

Disponibile in versione web e con applicazioni per iPhone e Android, puoi Cerca facilmente artisti, brani, album e tracce specifici in base ai loro tag. E se sei un creatore, puoi pubblicare la tua musica, condividerla farla conoscere e tracciare le riproduzioni.