Sito worpdress viene reindirizzato a sito malware [Risolto]

Può capitare che anche un sito wordpress, nonostante i frequenti aggiornamenti di sicurezza, venga hakerizzato. Negli ultimi mesi infatti si sono moltiplicate le segnalazioni di questo tipo. Si tratta principalmente di malware che fanno reindirizzare il proprio sito verso un sito di spam o malware. Un esempio è quello dato dal redirect verso il dominio “belonnanotaservice.ga” che dilaga su WordPress mentre gli amministratori non apportano alcuna modifica alla loro installazione.

PROBLEMA

Questo problema è scoppiato dopo un recente aggiornamento di WordPress, milioni di siti Web sono stati contaminati da un hack di reindirizzamento, modificando i dati nel database come: site_url e home nella tabella wp_options.

Il bug in questione risiede in Gutemberg ma anche nel framework redux che potrebbe non significare nulla per te ma è utilizzato da molti plugin e temi senza che tu lo sappia come AMP.

Di conseguenza, il nome del tuo dominio/sito reindirizzerà a un altro sito dannoso, chiamato “belonnanotservice .ga” (o un indirizzo diverso dal tuo sito).

BELONNANOTASERVICE.GA E’ UN MALWARE DI REINDIRIZZAZIONE WORDPRESS

Questo reindirizzamento del tuo sito consentirà all’haker di generare entrate tramite reti pubblicitarie molto invasive. Se hai qualche antivirus o qualche estensione di sicurezza installata nel tuo PC/Browser molto probabilmente il sito malevolo non si aprirà ma verrà visualizzato un messaggio di alert.

Il criminale informatico è in grado di controllare il tuo server da remoto (tramite il suo sottodominio identificato dai nostri servizi all’indirizzo http://admin.belonnanotservice.ga) inviando richieste al tuo sito wordpress tramite l’API XML-RPC e l’API REST che ti consigliamo di disattivare appena possibile.

SOLUZIONE

Infatti la soluzione per rimuovere questo malware dal tuo sito è: