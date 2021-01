Tendenze 2021 per ristrutturare casa

Man mano che le case e gli immobili continuano ad evolversi, le tendenze di ristrutturazione che i proprietari considerano di anno in anno cambiano con loro. Anni fa, i progetti più innovativi in ​​cui voi e la vostra famiglia potreste investire spesso ruotavano attorno all’installazione di un nuovo bagno o cucina. Ora è più comune spendere i tuoi soldi in nuove tecnologie, tendenze per la casa intelligente e persino strategie per rendere la tua proprietà più efficiente dal punto di vista energetico.

Se stavi pensando di ristrutturare la tua proprietà con alcune nuove funzionalità, ora potrebbe essere il momento perfetto. Nel 2021, ci sarà sicuramente una serie di nuove opportunità di ristrutturazione da considerare e molte grandi proprietà là fuori per darti una dose di ispirazione. Oggi esamineremo alcune delle tendenze più significative che probabilmente faranno la loro comparsa nel mercato immobiliare del 2021, per incoraggiare il tuo lato creativo.

Vita ecologica

Un approccio più rispettoso dell’ambiente alla proprietà della casa sta crescendo in prima linea nelle menti dei proprietari di immobili da qualche tempo. Mentre continuiamo ad ascoltare notizie su cose come il riscaldamento globale e la perdita di risorse essenziali, vogliamo tutti assicurarci di fare la nostra parte per mantenere il pianeta nelle migliori condizioni possibili. Aggiornare la tua casa in un modo che ti permetta di vivere con un impatto minore sul mondo potrebbe essere il modo perfetto per restituire qualcosa e attirare futuri acquirenti.

Qualcosa di semplice, come l’installazione di tetti, finestre ed elettrodomestici efficienti dal punto di vista energetico, potrebbe essere un ottimo primo passo se non puoi permetterti una casa costruita da zero con materiali efficienti dal punto di vista energetico. Un’altra opzione potrebbe essere quella di investire in forme alternative di energia per la tua casa, i pannelli solari sono più convenienti che mai nel panorama attuale, con tonnellate di sovvenzioni disponibili per iniziare.

Ascensori domestici e invecchiamento sul posto

Molte persone vivono più a lungo in questi giorni che mai. Ciò significa che stiamo tutti pensando al nostro futuro con maggiore attenzione e a cosa potremmo essere in grado di fare per mantenere la nostra indipendenza quando invecchiamo. Cercare comodi miglioramenti per la casa per il 2021, compreso un ascensore domestico, potrebbe essere il modo migliore per investire nel tuo futuro. Un ascensore domestico è un ottimo modo per assicurarti di non doverti preoccupare che le scale si intromettano e aumentano le tue possibilità di inciampare o cadere man mano che invecchi. Inoltre, anche quando sei ancora giovane, queste installazioni possono semplificare la gestione di cose come pulire in casa, occuparsi di pile di biancheria e trasportare scatole.

Oltre all’ascensore, puoi anche pensare ad altri aggiornamenti che supporteranno l’invecchiamento sul posto, come l’installazione di una cabina doccia al posto della vasca da bagno o l’utilizzo di luci attivate dal movimento per evitare di inciampare durante la notte.

Minimalismo

Il minimalismo sta diventando sempre più popolare come tendenza per il miglioramento della casa per il 2021. Le persone non vogliono sentirsi affollate da troppe persone in questi giorni, il che significa che è importante ripulire mobili e oggetti che non stanno realmente avvantaggiando te e il tuo famiglia in qualche modo. Se stai lottando per ridurre la quantità di disordine intorno alla tua casa, potresti dover iniziare il tuo percorso verso il minimalismo creando un po ‘più di spazio. Aggiungere una ristrutturazione di un loft alla tua proprietà in modo da avere più spazio per riporre e spazio per il relax potrebbe essere un modo ideale per assicurarti di ottenere il miglior ritorno sull’investimento in assoluto per il tuo immobile.

Potresti anche cercare opzioni alternative, come conservatori per rilassarsi al sole durante i mesi invernali e case estive all’aperto. Aggiungere più spazio alla tua casa ti offre maggiori opportunità per ricreare un senso di minimalismo eliminando i mobili extra non necessari.

Sfruttare al meglio i giardini

È facile dimenticare lo spazio esterno intorno alla tua casa quando cerchi modi per rinnovare e migliorare. Tuttavia, il tuo giardino può essere attraente quanto qualsiasi stanza della tua proprietà, in particolare per i potenziali acquirenti. Se costruisci costantemente i tuoi interni, ma non pensi all’attrattiva del marciapiede, potresti non essere in grado di attirare il tipo di persone che vorrebbero spendere di più per la tua proprietà.

Considera come puoi sfruttare al meglio lo spazio intorno alla tua casa con un paesaggio conveniente che apre una nuova stanza per rilassarsi e persino mangiare all’aperto. Potresti installare nuove luci per le serate quando vuoi rilassarti sotto le stelle con un bicchiere di vino e pensare a luoghi di stoccaggio per cose come le antiestetiche attrezzature da giardinaggio, così puoi mantenere il tuo giardino al meglio.