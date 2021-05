Tre trucchi per iPhone 2021

Una delle caratteristiche che Apple ha cercato di implementare su tutti i suoi dispositivi è che sono facili da usare. Non c’è bisogno di un manuale di istruzioni. Semplicemente guardando il dispositivo, l’utente dovrebbe sapere come accenderlo ed eseguire le attività più elementari. Ma, lungo la strada, possiamo scoprire alcune funzioni in qualche modo nascoste

Ed è inevitabile che quanto più complesso è un dispositivo Apple, come nel caso dell’iPhone, tanto più frequenti alcune sue caratteristiche passano inosservate . Almeno se non sei uno di quelli che giocherella con il tuo telefono tutto il giorno alla ricerca di funzionalità nascoste. Non tutti abbiamo così tanto tempo per farlo.

Quindi, per risparmiare tempo, ecco alcuni suggerimenti per iPhone che ti aiuteranno a goderti il ​​telefono in un modo diverso. Forse stavi cercando quelle caratteristiche e non hai mai saputo come trovarle. O forse fai già lo stesso in un altro modo. In ogni caso, questi trucchi per iPhone ti sorprenderanno.