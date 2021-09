Supporto dei videogiochi su Windows sarà migliore

Microsoft garantisce che i giochi su Windows 11 funzioneranno meglio di qualsiasi altra versione. Quelli di Redmond sembrano convinti dei benefici che il loro nuovo sistema operativo porterà al mondo del gaming . In questo senso hanno spiegato che i giocatori potranno godere di molteplici funzionalità come Auto HDR, DirectStorage, un’esperienza Xbox Game Pass migliorata e altro .

Windows 11 eredita una delle funzionalità più recenti di Xbox Series X/S. Questa è la capacità di offrire automaticamente miglioramenti della gamma dinamica elevata (HDR) per i videogiochi che fino ad ora avevano solo la gamma dinamica standard (SDR). I giochi compatibili, creati in DirectX 11 o versioni successive, avranno un contrasto e una luminosità migliori.

DirectStorage è un’altra funzionalità che riceve Windows 11. È una tecnologia che fa parte dell’architettura Xbox Velocity, presente anche nelle console di nuova generazione di Microsoft. Questo miglioramento delle prestazioni delle unità SSD che utilizzano l’interfaccia PCI-Express. Di conseguenza, i giochi caricheranno le immagini più velocemente senza sovraccaricare il processore.

Windows 11 vuole distinguersi nei giochi

In termini pratici ciò consentirebbe, ad esempio, di godere di una migliore esperienza di gioco. open world come Fortnite o Cyberpunk 2077 . Inoltre, i tempi di caricamento saranno notevolmente ridotti. Microsoft indica che per usufruire di questa funzionalità è necessario disporre di hardware compatibile e driver appropriati.

Non c’è dubbio che anche la società di Redmond scommetta sui titoli. Xbox Game Pass, a differenza di Windows 10, è ora incluso come standard in Windows 11 . Non dovranno più occuparsi della vecchia app Xbox e andare allo store per scaricare l’ultima.

Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno accedere a più di 100 generi di titoli diversi per giocare sul tuo computer. Questi includono giochi di Xbox Game Studios, Bethesda ed EA Play. Il servizio dovrebbe ora offrire un’esperienza migliorata nel cross-play ovvero nella condivisione dello stesso gioco su piattaforme diverse, ad esempio una console Xbox e un computer Windows 11.

Windows 11 è stato presentato ufficialmente il 24 giugno a un evento in streaming. Il nuovo sistema operativo di Microsoft sarà disponibile alla fine dell’anno. Gli utenti di Windows 10 potranno eseguire l’aggiornamento gratuitamente, mentre gli altri dovranno acquistare un nuovo computer o una licenza appropriata per il proprio PC attuale.