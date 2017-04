Migliori Programmi per Scaricare Video da Youtube

Youtube ha milioni filmati, ma non possiamo sempre connetterci e guardarli tutti in una sola volta. Fortunatamente esistono programmi che permettono il download dei video scelti in modo poi da visualizzarli comodamente offline o trasferirli e riprodurli sui nostri dispositivi mobili. Ecco qui di seguito quelli che sono i migliori programmi per scaricare video (e anche canzoni) da youtube:

YTD Video Downloader (https://www.ytddownloader.com/)

Uno dei programmi più famosi per scaricare video da Youtube ed altri servizi, YTD è al giorno d’oggi all’apparenza un po’ antiquato…ma non lasciatevi ingannare: funziona ancora magnificamente come il primo giorno. Può anche convertire i filmati scaricati in altri formati.

Ummy Video Downloader (http://videodownloader.ummy.net/)

Il più semplice, ma ne vale la pena? Ummy è un programmino fatto apposta per quei PC che non possono tener peso ad un sacco di processi tutti in una sola volta, perciò è parecchio indicato se avete un vecchio Computer. Del resto, non offre molte funzionalità, al massimo è buono per l’utilizzo occasionale.

Freemake Video Downloader (http://www.freemake.com/it/downloads/)

Seppure non è uno dei programmi meno leggeri sul campo “programmi invasivi”, Freemake è comunque ottimo in ciò che fa. Può scaricare contemporaneamente più video e anche convertirli al volo nel formato che scegliete. Anche se dopo un mesetto che l’avete scaricato continua a dirvi che esiste una nuova versione, non ascoltatelo: continuerà a funzionare sempre e comunque, tenete alla larga i programmi invasivi che ogni installazione può darvi addosso.

aTube Catcher (http://www.atube.me/)

In effetti, anche aTube ha subito delle critiche come Freemake. E’ simile nelle funzioni, molto potente e rapido. Del resto aspettatevi programmi invasivi o funzioni che non avete desiderato, una faccenda che se vogliamo è riserbata ad un sacco di programmi gratuiti al giorno d’oggi.

DvdVideoSoft Free Youtube Download (http://www.dvdvideosoft.com/)

Un programma generico con una marca generica. Free Youtube Download è uno di quei programmi molto semplici, pieno di funzioni, ma che non ha una sua identità vera e propria: funziona quasi come uno di quei siti che vi permettono di scaricare video di Youtube con il vostro Browser.