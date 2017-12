Il mercato italiano, su alcune tipologia di prodotti, è saturo o potrebbe non essere più redditizio come una volta. Cosa fare in questi casi? La soluzione migliore a cui sempre più aziende stanno facendo affidamento in questo periodo è il mercato internazionale. L’export dei prodotti non a caso ha avuto negli ultimi anni un sensibile aumento e sono sempre di più le piccole e medie aziende italiane che cercano di vendere i propri prodotti all’estero. Ma come fare? Come cercare e contattare aziende estere per vendere prodotti made in Italy?

In questa pagina sveleremo un “trucco” a cui fanno affidamento varie aziende per cercare clienti all’estero. Il tutto senza spendere grosse somme di denaro.

Contattare Aziende Estere per Vendere Prodotti

Il modo più semplice, economico e veloce per trovare potenziali clienti all’estero è quello di affidarsi a dei programmi che riescono a catturare i dati di tali aziende, direttamente dal web. Qui di seguito segnaliamo uno dei migliori programmi per fare tale lavoro, stiamo parlando di G-Business Extractor.

G-Business Extractor è un piccolo programma che va scaricato e installato sul proprio computer (Windows). Con questo strumento è possibile andare a recuperare tutte le informazioni delle aziende estere, in base alla tipologia delle aziende e alla nazione o località. Il risultato che si ottiene è un file excel con varie info come: nome azienda, indirizzo completo dell’azienda, numero telefono, fax, indirizzo email, sito web, ecc…

Ecco il link da cui potrai scaricare la versione DEMO gratuita di questo programma:

Dopo l’installazione vedrai questa schermata principale:

Adesso in alto a sinistra clicca su ADD per scrivere la categoria/tipologia delle aziende estere da ricerca. E’ consigliabile scrivere tale keyword in lingua inglese (es. “restaurant” per cercare ristoranti).

A destra invece clicca su ADD per scegliere la località: nazione, regione, città… Come noterai sono già inserite varie nazioni come germania, svizzera, romania, inghilterra, stati uniti, francia, spagna…ecc… Se stai cercando di estrarre dati da aziende di una nazione non ancora presente nel programma potrai contattare gli sviluppatori da questa pagina, e quella nazione verrà immediatamente aggiunta al programma.

Una volta inserita parola chiave e località potrai cliccare su CATTURA DATI e il programma inzierà a ricercare ed estrarre tutti i dati delle aziende estere.

Al termine dell’estrazione potrai cliccare sul pulsante SELECT ALL e infine su EXPORT per eportare tutti i dati su un file CSV, facilmente importabile in Excel.

Adesso che hai i dati delle aziende estere, hai due modalità per contattarle e cercare di vendere i tuoi prodotti:

Modo 1. Email Marketing: sfruttare gli indirizzi email per inviare un’email a tutte le aziende. A tal proposito leggi anche come spedire una newsletter

Modo 2. (consigliato) Posta cartacea: anche se più costosa, potrai sfruttare l’informazione dell’indirizzo completo per inviare depliant e brochures via posta all’azienda in questione. Questa tecnica di marketing è chiamata DM (direct Marketing) e a differenza dell’email, risulta più professionale e ha una più alta percentuale di risposta.

Che ne dici? Perchè non provare a contattare aziende estere e trovare nuovi clienti al di fuori dei confini italiani?