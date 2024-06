Siamo tutti colpevoli di dimenticare il compleanno dei nostri amici o di un familiare e di ricordarlo all’ultimo momento. Pieno di vite impegnate, vorremmo che ci fosse qualche strumento che possa ricordarci questi giorni importanti. Bene, Google Calendar è qui per salvarti la giornata! A differenza delle normali app, puoi aggiungere compleanni, intervalli di appuntamenti o dettagli di eventi utilizzando Google Calendar. Come? Scopriamolo qui sotto!

Come aggiungere il compleanno su Google Calendar

Ora assicurati di augurare sempre il compleanno ai tuoi cari in tempo. Resta sintonizzato per trovare la tua risposta.

Metodo 1: tramite desktop

Puoi aggiungere i compleanni su Google Calendar dal tuo PC.

Opzione 1: tramite Contatti

Segui i passaggi indicati di seguito per aggiungere contatti e creare compleanni su Google Calendar:

Apri Google Calendar e seleziona Compleanni dal pannello di sinistra. Ora visita la pagina ufficiale di Contatti Google. Clicca su Crea contatto dal pannello di sinistra. Selezionare Crea contatto. Aggiungi il nome e le informazioni del contatto. Scorri verso il basso e fai clic su Aggiungi Compleanno. Aggiungi il data del tuo compleanno e fare clic su Salva. Ritornare a Calendario di Google e aggiorna la pagina.

Vedrai che il contatto è stato aggiunto automaticamente a Google Calendar.

Opzione 2: tramite eventi

Puoi anche utilizzare direttamente Google Calendar per aggiungere un promemoria di compleanno come evento. Ecco come:

Apri Google Calendar e fai clic su Creare dal menu di sinistra. Selezionare Evento. Aggiungere un titolo e fare clic su Più opzioni. Aggiungi un segno di spunta Tutto il giorno. Clicca sul Non si ripete casella e selezionare Ogni anno il (data prescelta). Clicca su Salva.

Ora il tuo evento di compleanno verrà aggiunto a Google Calendar ogni anno.

Metodo 2: tramite telefono

Puoi anche accedere a Google Calendar sul tuo telefono per aggiungere i compleanni.

Opzione 1: tramite i tuoi contatti

Segui i passaggi evidenziati di seguito per vedere come aggiungere i compleanni dal tuo telefono.

Visita Google Calendar dal browser del tuo telefono. Tocca il icona più dal pannello di sinistra e selezionare Sfoglia i calendari di interesse. Spunta I tuoi contatti Sotto Compleanni.

Ora apri l’app Google Calendar per verificare se tutti i tuoi compleanni vengono aggiunti automaticamente.

Opzione 2: tramite eventi

Se non desideri aggiungere contatti al tuo Google Calendar, puoi utilizzare direttamente l’app per aggiungere i compleanni. Scopri come fare lo stesso:

Apri Google Calendar e tocca icona più nell’angolo in basso a destra. Tocca Evento. Digita una descrizione sotto Aggiungi un titolo scatola. Adesso gira il attivare per Tutto il giorno. Tocca Non ripetere e seleziona Ogni anno. Tocca Salva.

Questo è tutto, il tuo compleanno è stato aggiunto con successo a Google Calendar.

Posso aggiungere un compleanno su Google Calendar senza sincronizzare i miei contatti?

SÌpuoi creare facilmente un evento di compleanno come mostrato nell’intestazione sopra senza sincronizzare i tuoi contatti.

Google avvisa i compleanni?

SÌGoogle ti invia una notifica di avviso di compleanno il giorno prima e a partire dall’ora del giorno principale.

Perché non riesco a vedere i compleanni sul mio Google Calendar?

Se i compleanni non vengono visualizzati sul tuo Google Calendar, ecco alcuni motivi:

I tuoi contatti non sono sincronizzati e abilitati con Google Calendar.

Le date del tuo compleanno potrebbero non essere inserite correttamente nei Contatti Google.

Ci auguriamo che ora tu possa aggiungere facilmente un compleanno su Google Calendar seguendo i metodi descritti in questa guida. Ora non ti perderai gli auguri ai tuoi cari. Non esitate a contattarci nella sezione commenti. Continua a visitare TechCult per ulteriori informazioni relative alla tecnologia.