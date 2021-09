I migliori filtri per Storie Instagram

Storie Instagram è una delle funzioni più amate e utilizzate anche di questo popolare social network. Ed è che dalla loro comparsa anni fa hanno indubbiamente trionfato. Le ragioni del suo successo sono molto semplici, queste pubblicazioni temporanee condividono istantaneamente con i nostri seguaci parti importanti della nostra vita quotidiana e aggiungono l’interessante fattore della scadenza . Pertanto, i nostri fan più accaniti devono sempre guardare il nostro account se vogliono far parte della nostra élite di amici.

Ma non è sempre facile attirare nuovi follower e agganciarli al nostro account tramite le Instagram Stories . Per questo avremo bisogno di condividere contenuti originali, diversi e ovviamente con molta qualità. C’è un trucco con cui possiamo ottenerlo? Per fortuna abbiamo a nostra disposizione uno strumento molto efficace: i filtri Instagram Stories .

Grazie ai filtri potremo migliorare tutti i contenuti audiovisivi che pubblichiamo nelle nostre storie. Ce ne sono di tutti i tipi, da quelli che migliorano le immagini a quelli che aggiungono effetti divertenti con cui lasceremo i nostri amici a bocca aperta. Ma … quale usare?

Nell’articolo di oggi ti offriremo una selezione di quelli che consideriamo i filtri migliori e più divertenti che puoi usare su Instagram Stories . Ci auguriamo che ti piacciano!

Prima di tutto: assicurati di aver aggiornato Instagram

Prima di entrare nell’argomento, si consiglia di assicurarsi di aver aggiornato l’applicazione Instagram alla sua ultima versione. Solo in questo modo ti assicurerai che tutte le funzioni del social network siano disponibili nella tua app e risolverai anche qualsiasi falla di sicurezza che potrebbe mettere a rischio i tuoi dati personali.

Per aggiornare Instagram è sufficiente fare clic sull’icona di App Store o Google Play e verificare se sono disponibili aggiornamenti per Instagram. In tal caso, fai clic sul pulsante “Aggiorna” per installare l’ultima versione sul tuo dispositivo mobile.

Come salvare un filtro Storie di Instagram

Prima che inizi a consigliare filtri per le tue storie … sai come salvarli? È molto semplice, devi solo eseguire uno di questi due passaggi :

Segui il designer del filtro- Se spettegolando su Instagram Stories vedi un filtro che ti piace, puoi ottenerlo facilmente seguendo il suo designer. Per fare ciò, basta guardare all’inizio della storia dove troverai sia il nome del filtro che il suo designer. Una volta fatto, visita la sua pagina e inizia a seguirlo. Tutti i filtri che hai creato verranno automaticamente scaricati nel tuo account.

Scarica il filtro sul tuo account- Se non hai voglia di salvare tutti i filtri di un designer, puoi sempre fare clic su uno di essi e provarlo. Fatto ciò, puoi decidere se scaricarlo o meno sul tuo account.

I migliori filtri Instagram del momento

Ora che abbiamo esaminato le basi per aggiungere effetti al tuo account Instagram Stories ti offriremo un elenco di quelli che consideriamo i migliori filtri del momento. Ci auguriamo che ti piacciano!

RENEGADE

RENEGADE è uno straordinario filtro creato dal fotografo @bryant . Questo è particolarmente consigliato per gli amanti della fotografia all’aperto o per dare un aspetto migliore a qualsiasi oggetto dall’aspetto opaco. Il filtro è in grado di offrire un effetto luminoso ed estivo a qualsiasi foto selezionata, donando luminosità e colori intensi anche nelle giornate nuvolose o nelle stanze con scarsa luminosità.

Se vuoi scaricare tutti i filtri da @bryant, non dimenticare di seguirlo su Instagram

PINK PRESET 2

Sei uno di quelli a cui piace vedere la tua vita attraverso gli occhiali rosa? PINK PRESET 2 è un bel filtro per le Instagram Stories che ti aiuterà a dare quel tono rosato a qualsiasi immagine o video per far innamorare i tuoi follower. Il filtro è stato creato dalla talentuosa @maninabraunn assicurati di dare un’occhiata al suo account per scoprire una serie di effetti alla moda per le tue storie.

Se vuoi scaricare tutti i filtri da @maninabraunn, non dimenticare di seguirla su Instagram

CINEMA STORIES 7

Al giorno d’oggi, le fotocamere dei nostri telefoni sono così potenti che non hanno nulla da invidiare a quelle di un fotografo professionista. Tuttavia, a volte vorremmo dare ai nostri post di Instagram Stories un aspetto molto più retrò o vecchio. Per questo tipo di situazione vi consigliamo CINEMA STORIES 7 un bel filtro creato da @ruzaone che darà quel tocco vintage che tanto desiderate a qualsiasi immagine o video che pubblichi.

Se vuoi scaricare tutti i filtri da @ruzaone, non dimenticare di seguirla su Instagram

CIAO BELLA

L’estate è finita e non c’è niente di meglio da dire addio a una selezione di fotografie utilizzando il filtro CIAO BELLA di @katrinascott . Aggiunge a tutte le tue immagini e video un aspetto dorato con un po ‘di grana per immergere i tuoi follower in una bellissima giornata al mare. Il filtro viene fornito con due diverse opzioni a seconda del tipo di effetto che stai cercando, anche se ti assicuriamo che amerai entrambe.

Se vuoi scaricare tutti i filtri da @katrinascott, non dimenticare di seguirla su Instagram

Moody Up

Moody Up è un utile filtro che trasformerà qualsiasi foto o video delle tue Instagram Stories in una pubblicazione degna della carta couché. Il filtro creato da @carmushka dà un aspetto molto simile alle fotografie che appaiono nelle riviste di moda come Vogue. Vuoi essere uno degli instagrammer più stilosi? Prova Moody Up!

Se vuoi scaricare tutti i filtri da @carmushka, non dimenticare di seguirla su Instagram

TF: vintage

Ci sono cose che non passano mai di moda e forse è per questo che tutto il vintage è considerato l’ultima tendenza oggi. TF: vintage è un bel filtro creato da @tyfrench capace di trasformare una buona fotografia in un’immagine indimenticabile. Questo offre un look senza tempo, chic ed elegante che conquisterà tutti i tuoi follower. Perché non hai il coraggio di provarlo indossando una bella foto all’aperto con indosso un abito vintage?

Se vuoi scaricare tutti i filtri da @tyfrench, non dimenticare di seguirla su Instagram

A4

Vorresti mostrare un’immagine o un video che offra ai tuoi follower una sensazione di calore e romanticismo? A4 è uno straordinario filtro creato da @thaifurtado che grazie al suo ottimo uso del grano riesce a creare un ambiente vicino che catturerà tutti che vedono i tuoi post. Ideale per scattare foto con il tuo partner, rubare un sorriso alla persona amata o semplicemente scattare una foto dell’orizzonte.

Se vuoi scaricare tutti i filtri da @thaifurtado, non dimenticare di seguirla su Instagram

Honeysuckle

Honeysuckle è un filtro perfetto per trasformare qualsiasi fotografia in un’immagine piena di calore e introspezione. Questo bellissimo effetto creato da @aliviafields aggiunge un tono dorato e miele a qualsiasi pubblicazione che facciamo nelle nostre storie, dando ai nostri seguaci un senso di pace unico. Ideale per illustrare una serata tranquilla a casa o per aggiungere un tocco di nostalgia quando si saluta l’estate.

Se vuoi scaricare tutti i filtri @aliviafields, non dimenticare di seguirla su Instagram